El Colorado: En el inicio de las sesiones, afirman que el objetivo es "trabajar por los vecinos" y "resguardarlos de la crisis económica nacional"

El presidente del Concejo Deliberante de El Colorado, concejal Fernando Brignole, destacó el inicio de las sesiones ordinarias, formalmente inauguradas por el intendente Mario Brignole.

“Hemos escuchado el discurso de rendición de cuentas del intendente municipal, Mario Brignole, correspondiente a la gestión 2025, así como los ejes fundamentales proyectados para el período 2026”, expresó.

Asimismo, señaló: “Sabemos que estamos atravesando una situación económica compleja a nivel nacional, en un contexto de recesión. El objetivo de la Municipalidad y del Concejo Deliberante es contar con un colchón financiero que nos permita paliar los efectos de la crisis económica del país”.

Brignole confirmó que continuarán las obras de ripio, cuneteo e iluminación, además del mejoramiento y embellecimiento de los espacios públicos de la ciudad.

En materia social, adelantó que continuará con asistencia a niños y adolescentes que estudian mediante becas, así como a adultos que atraviesan problemas de salud. “Estamos para acompañar y ayudar, ya sea a través de un pasaje o brindando un servicio de movilidad”, puntualizó.

“Vamos a seguir trabajando y apoyando a las distintas instituciones religiosas, culturales y deportivas para que los vecinos estén resguardados ante la difícil situación económica, producto de las políticas públicas del gobierno de Javier Milei”, agregó.

Finalmente, Fernando Brignole remarcó: “Contamos con un equipo consolidado y tenemos claro nuestro norte: ayudar a los vecinos de nuestra querida Perla del Sur”.



