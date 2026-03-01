La Secretaría de la Mujer recorre toda la provincia con propuestas enfocadas en el Mes de la Mujer

Como durante todo el año, la Secretaría de la Mujer continúa trabajando, en especial, en este mes de marzo impulsando propuestas enfocadas en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo.

Las mismas se vienen realizando en distintos puntos de la provincia de Formosa, y cerrarán “en Palo Santo, donde tendrá el apoyo de la Municipalidad local”, confirmó la secretaría de la Mujer, la licenciada Patricia Hermosilla, en declaraciones que fueron recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En cuanto a las propuestas impulsadas por el Mes de la Mujer, afirmó que éstas “tienen que ver con la necesidad de fortalecer, tanto hacia el interior de la provincia como Capital, todas aquellas cuestiones de los equipos territoriales locales”, buscando “realizar un abordaje de las violencias por motivo de género”.

En ese marco, repasó lo hecho la semana pasada y puntualizó que el organismo estuvo en Pirané, donde brindó “un taller participativo en el que se difundió todo lo relacionado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer”.

Así, se promovió, remarcó la funcionaria, “la concientización de los derechos y la prevención de las violencias por razones de género”. También se visitó la localidad de El Espinillo, “donde se desarrolló una actividad de Ley Micaela, de la cual participaron equipos docentes, la Policía de Formosa y municipales”, informó.

Asimismo, se organizó un torneo de vóley “con el Ministerio de la Comunidad, que involucró a equipos locales y referentes de Boca Riacho Pilagá”.



