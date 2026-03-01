Mirassou destacó que Formosa redobla los esfuerzos para prevenir el cáncer de cuello uterino

Cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Cáncer del Cuello Uterino a fin de generar conciencia en las mujeres sobre las acciones de prevención y el rol fundamental de las políticas públicas para el acceso universal a las mismas.

En torno a este tema, la legisladora provincial justicialista, la doctora Cristina Mirassou, quien anteriormente se desempeñó en el Ministerio de Desarrollo Humano, profundizó en las políticas públicas en materia de salud en la provincia de Formosa para prevenir esta enfermedad.

Y subrayó que “este año se redoblarán los esfuerzos en los servicios de salud, educación y organizaciones civiles. Bajo el lema: Con la vacunación y los controles de tamizaje Papanicolaou y prueba de HPV, será posible combatir el cáncer cervicouterino”.

En ese sentido, el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino tiene como fin destacar la importancia del diagnóstico oportuno, ya que esto permitirá tener mayores posibilidades de recuperación y mejor calidad de vida, con lo que se podrán revertir las cifras, que cada vez cobran más vidas a nivel mundial.

La prevención a través de la vacunación contra el VPH y los controles ginecológicos regulares (Papanicolaou/PAP) son fundamentales, ya que permiten detectar lesiones precursoras antes de que se conviertan en cáncer. Se recomienda, en tanto, que esta vacuna se aplique en niñas y mujeres de entre 9 y 26 años.

Aquí, la doctora Mirassou, especificó que, en Formosa, la vacuna contra el VPH (Virus del Papiloma Humano) es obligatoria, gratuita y se comenzó a aplicar a niñas de 11 años a partir del año 211 y a los niños a partir de 2017 en las escuelas, por ley provincial 1368 /2002 de Sanidad Escolar, mediante los controles e inmunizaciones que se realizan con la libreta de salud Escolar y también en todos los centros de salud.

Y detalló que el esquema actual, a partir de 2004, consiste en una dosis única al cumplir los 11 años, garantizando protección contra cepas cancerígenas. “Es decir que hoy en día en Formosa, la mayoría de las mujeres entre 25 y 26 años están protegidas y no van a desarrollar cáncer cervicouterino”, indicó la diputada provincial.

Asimismo, es importante tener presente que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la vacunación contra el VPH en mujeres adolescentes puede prevenir cerca del 70% de los casos de cáncer cervicouterino.

Diagnóstico precoz

Siguiendo con la prevención, está también aquella que consiste en la realización de manera periódica de estudios de tamizaje para detectar de manera temprana si existe alguna lesión precancerosa en el cuello uterino.

Según puntualizó, “entre estos estudios destaca el papanicolau o citología cervical y la prueba del VPH, así también como mantener prácticas sexuales seguras, usando siempre condón y teniendo una pareja sexual que esté libre de la infección”.

OMS

Cabe señalar que la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en agosto de 2020, estableció una estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema mundial de salud pública para el 2030. Para lograrlo, los países deberán alcanzar una incidencia inferior a 4 casos por cada 100 mil mujeres por año.

Esta estrategia busca fortalecer la prevención a través de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la detección y el tratamiento de lesiones precancerosas y el tratamiento del cáncer de cuello uterino invasivo, incluido el acceso a cuidados paliativos.

El cáncer de cuello uterino es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial, con una incidencia aproximada de 662,000 nuevos casos en 2022. Las tasas varían según la región, siendo mucho más elevadas en países en desarrollo debido a un menor acceso a la vacunación contra el VPH y al diagnóstico precoz por el PAP.

La incidencia mundial se estima en 14.12 casos por cada 100,000 mujeres al año. Mientras que, en Argentina, se diagnostican cerca de 4.500 mujeres por año, siendo uno de los cánceres más frecuentes después del cáncer de mama con más de 22.000 casos anuales y una incidencia de 1 cada 8 mujeres, del colorrectal, pulmón y ovario.







