A 17 años de su creación, el Ministerio de la Comunidad reafirma su compromiso con la equidad y la inclusión social

Este 23 de marzo se conmemora el 17º aniversario del Ministerio de la Comunidad, organismo creado en 2009 por decisión del gobernador Gildo Insfrán, con el objetivo de consolidar en una estructura ministerial propia la ejecución de políticas públicas sociales en la provincia, transformándolas en acciones concretas que acompañan a las familias formoseñas.

Su primer titular fue el doctor Alberto Marcelo Zorrilla, quien sentó las bases de una gestión orientada a la promoción de derechos y la inclusión.

Desde sus inicios, el Ministerio orientó su accionar al cuidado y la protección de los sectores más vulnerables, con especial atención a las infancias, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las comunidades originarias. A lo largo de estos años, se consolidó como un pilar fundamental en el acompañamiento a las familias, acercando herramientas, oportunidades y contención para su desarrollo y fortalecimiento.

Actualmente, la cartera es conducida por la licenciada Gloria Giménez, quien continúa profundizando las políticas públicas orientadas a fortalecer el tejido social en todo el territorio provincial.

En este contexto, la ministra destacó la importancia de sostener y fortalecer la presencia del Estado en tiempos complejos. “Estamos atravesando una situación difícil a nivel nacional, que sin dudas también impacta en nuestra provincia. Sin embargo, desde el Modelo Formoseño reafirmamos la convicción profunda de no abandonar a nadie. Por el contrario, redoblamos esfuerzos para cuidar cada uno de los derechos conquistados y seguir acompañando a las familias formoseñas”, expresó.

Asimismo, subrayó que “nuestra acción está guiada por una mirada profundamente cristiana y humanista, donde el bien común se construye garantizando iguales oportunidades para todos. Esa es la base de una comunidad organizada, solidaria y con justicia social”.

Esto es posible gracias a dos pilares fundamentales aclaró Giménez, “por un lado, la conducción de nuestro Gobernador, con una decisión política clara y sostenida de gobernar para su pueblo por sobre cualquier interés; y por otro, el compromiso cotidiano de cada trabajador y trabajadora del ministerio, profesionales y equipos territoriales que, con enorme vocación y sensibilidad, sostienen en cada barrio y en cada comunidad los principios de este Modelo, garantizando que el Estado esté presente donde más se lo necesita”.

A 17 años de su creación, el Ministerio de la Comunidad renueva así su compromiso de continuar trabajando por una sociedad más justa, inclusiva y equitativa, reafirmando el rol del Estado como garante de derechos y promotor del bienestar integral de su pueblo.



