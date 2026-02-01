Ciclo Lectivo 2026: El IPP ratifica la continuidad de las actualizaciones docentes libres y gratuitas

El Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” (IPP) confirmó que para este ciclo lectivo 2026 se dará continuidad al esquema de capacitaciones y actualizaciones para los docentes formoseños.

Al respecto, Sergio Torres, rector del IPP, en diálogo con AGENFOR, indicó que “este 2026 vamos a continuar de forma bimodal, es decir, con la presencia de los docentes tanto en el Instituto como en las distintas Delegaciones Zonales, y la utilización del aula virtual del IPP, que está desarrollada por un equipo técnico que permite que los docentes puedan acceder a todas las actualizaciones y perfeccionamientos desde las distintas localidades”.

En este sentido, resaltó que “esto está hecho en el marco del sistema educativo y la posibilidad de la infraestructura que el Modelo Formoseño ofrece, a través de la fibra óptica, y así acompañamos la trayectoria de los docentes”.

Asimismo, recordó que “en el 2025 superamos los 6.000 profesionales capacitados en todo el territorio provincial” y añadió que “este año seguramente vamos a superar ese número”.

Al concluir, destacó que “ya hemos desarrollado un plan de trabajo conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Educación para que se realicen distintos talleres, seminarios, jornadas académicas y capacitaciones a los efectos de tener un mayor alcance en todo el territorio provincial”.

Y recalcó que “todas las capacitaciones que organiza el IPP son libres y gratuitas; y eso lo venimos haciendo desde el 2011, que ha sido creado este Instituto”, concluyó Torres.



