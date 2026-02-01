Inquieta la decisión de las potencias hegemónicas de reemplazar el orden mundial por un unilateralismo basado en la agresión y la intromisión en asuntos internos de otras naciones

Si bien abordó la realidad opinando acerca de lo que acontece en el mundo, el continente y en la Nación, Gildo Insfrán enfatizó en su mensaje tradicional dicho en la legislatura este 1 de marzo hizo hincapié en el colapso del orden mundial que existió durante los últimos 80 años y que con virtudes y defectos- garantizara un marco global de paz, cooperación y previsibilidad.

Para describir su opinión refirió que las potencias hegemónicas, principalmente EEUU, decidieron reemplazarlo por un unilateralismo basado en la agresión, la presión comercial y la intromisión ilegal en asuntos internos de otras naciones.

Precisó Gildo que , a su criterio, el derecho internacional está siendo reemplazado por la fuerza, que es el derecho de las bestias, como sabiamente señalaba Juan Domingo Perón, el creador del Movimiento Nacional Justicialista.

Casi con ironía aludió a que los autodenominados los custodios de la libertad mundial, oprimen a sus propios ciudadanos en conflictos internos, y exportan esa agresión hacia las demás naciones.

Interpreta que, ante ese escenario, América Latina ya no es vista como una región soberana sino como un espacio a ser disciplinado, expoliado en sus recursos estratégicos y limitado en sus relaciones internacionales.

Ante ese comportamiento avasallador, los demás países se enfrentan a solo dos opciones, esto es la sumisión o la defensa de su soberanía.

En el caso de la Argentina, el gobernador concluye que ante ese dilema la Argentina optó desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023 por la sumisión total de la patria frente a la potencia del norte.

Mencionó que no existen antecedentes de un gobierno democrático que renuncie a la plena soberanía de nuestra Nación, entregando las riendas del país a líderes extranjeros.

Recordó las expresiones de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien se jactara de públicamente de haber sido el jefe de campaña de los libertarios argentinos en 2025 ya que sin su intervención habrían resultado perdidosos.

No olvidó que la estabilidad financiera del país dependía de las decisiones del secretario del Tesoro norteamericano como tampoco de historiar que desde la época colonial de los virreyes españoles que no se registraban humillaciones semejantes.

Ese tramo del mensaje del jefe del PEP – que generó repetidos aplausos- generó un clima especial cuando expuso que esa entrega de la Patria significa, además, el abandono de históricas posiciones diplomáticas de la Argentina como la neutralidad ante conflictos externos.

Subrayó que el avalar invasiones de otros países termina debilitando el derecho soberano sobre las Islas Malvinas y la Antártida y consignó que, desde la tercera posición histórica que marca el peronismo, entienden que la sumisión a cualquier potencia extranjera es inaceptable, porqueconlleva la renuncia a un proyecto de desarrollo nacional propio.

Su reflexión concluyó cuando miró a los diputados e invitados presentes y elevando el tono de voz, expresó: “No me voy a cansar de repetir esta histórica consigna que nace del orgullo de ser argentino: ¡Patria si, Colonia no!

Evocó sus apelaciones al pueblo formoseño durante la campaña del año 2023 cuando ya anticipaba que los que se inclinaban por la opción libertaria estaban votando a sus propios verdugos. “Lamentablemente el tiempo nos dio la razón”, manifestó.

EL PRIMER MENSAJE

Ayer, Insfrán hizo notar en la introducción de su mensaje que se trataba del primero pronunciaba bajo el mandato de la nueva Constitución de la Provincia de Formosa sancionada en 2025..

Destacó aquí la alta conciencia política que caracteriza al pueblo formoseño demostrado nuevamente en el proceso de reforma constitucional también su voluntad soberana que quedó reflejada en el nuevo texto que incorpora derechos, resguarda conquistas alcanzadas y plantea una visión de futuro para nuestra provincia.

Gildo elogió los consensos alcanzados por los convencionales de los distintos espacios políticos que posibilitaron la aprobación en general por unanimidad de la nueva Carta Magna.

“Como resultado de ello, podemos decir orgullosamente que tenemos una de las constituciones más completas, avanzadas e innovadoras de la República Argentina”, significó.

-Justo L. Urbieta-