La Policía sacó de circulación a 21 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 100 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 3.433 personas y con prueba de alcohotest a 34 personas, se labraron 120 actas de infracción y detectaron a 21 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 14 motos y retuvieron 58 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad ciudadana

También se diagramaron dispositivos de seguridad con más de 100 efectivos desplazados en la localidad de Herradura por la XXIII° EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE LA CORVINA DE RIO 2026, en el marco de una multitudinaria cantidad de formoseños de capital e interior, más turistas de diferentes partes de la Argentina y países vecinos.

Además de los cientos de pescadores que participaron de la competencia, una multitud disfrutó del festival, rodeado de los imponentes recursos naturales del “Imperio del Verde”.

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 5.000 personas en los distintos locales bailables donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades. (Con foto).







