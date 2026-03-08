Detuvieron al presunto autor de un robo a mano armada

El hecho había ocurrido en inmediaciones del Vaciadero Municipal del barrio 7 de Mayo

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un hombre acusado de robar a mano armada y recuperaron los bienes sustraídos, en el barrio Antenor Gauna de esta ciudad.

El hecho ocurrió en la mañana del sábado, cuando un menor de edad fue interceptado por el sospecho, quien lo amenazó con un arma blanca y le sustrajo sus pertenencias.

Tras la investigación llevada a cabo por personal policial, se logró identificar y detener al autor, quien tenía en su poder un cuchillo.

Con las pesquisas, los efectivos llegaron hasta un domicilio del mismo conglomerado habitacional, donde recuperaron herramientas y un iPhone que habían sido comercializados luego del ilícito.

El teléfono había sido adquirido de buena fe por una vecina, quien al conocer la procedencia lo entregó voluntariamente a la Policía.

Después, en la dependencia policial, el padre del menor damnificado reconoció el bien, el cual fue restituido tras acreditar su propiedad.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que la causa fue recaratulada como “Robo a Mano Armada y Estelionato”.



