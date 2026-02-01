La Policía recuperó dos motocicletas

• El trabajo de la Policía en los barrios y la colaboración con los vecinos permiten responder de mejor manera a los requerimientos

Efectivos policiales recuperaron dos motocicletas sustraídas, en el marco de tareas investigativas y recorridas preventivas por distintos sectores de la ciudad.

El primer caso ocurrió en el barrio Eva Perón, cuando una mujer no encontró su motocicleta Motomel que dejó estacionada dentro del predio de un establecimiento educativo.

Luego el personal de la brigada de investigaciones de la Subcomisaría República Argentina inició las tareas investigativas y encontraron el rodado abandonado entre las manzanas 74 y 75 del mismo barrio.

El segundo procedimiento se concretó cuando uniformados de la Comisaría Seccional Novena verificaron un requerimiento en la manzana 59 del barrio Fray Salvador Gurrieri, allí se entrevistaron el propietario de la vivienda, quien expresó encontrar una motocicleta Corven Energy en el patio posterior de su casa, desconociendo su procedencia.

Allí se verificó los datos del rodado y se constató que registraba pedido de secuestro en una causa por “Robo” registro de esa dependencia.

Ambos rodados fueron trasladados hasta la Comisaría y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas para lograr la aprehensión de los autores.