La Policía detuvo a tres hombres con causas pendientes ante la Justicia

• Los procedimientos se realizaron en distintos barrios de la ciudad

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a tres hombres involucrados en causas judiciales por robo, hurto y otros delitos, en el marco de tareas preventivas y de investigación.

La primera intervención fue realizada por efectivos de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial, este miércoles a las 5:30 horas, en inmediaciones de la manzana 60 del barrio Fray Salvador Gurrieri, donde identificaron a un hombre en la vía pública.

Tras verificar sus datos en el sistema informático, se estableció que registraba pedido de captura por robo.

El segundo procedimiento se concretó a las 11:20 horas, cuando personal de la brigada de la Delegación Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco detuvo a un hombre involucrado en una causa por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5.

Por último, miembros de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial identificaron a una pareja durante recorridas preventivas en el barrio 28 de Junio.

El hombre brindó inicialmente datos falsos, pero las averiguaciones permitieron descubrir el engaño y establecer su verdadera identidad.

Al consultar el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, se constató que registraba pedido de captura nacional en el marco de una causa judicial de la provincia de Santa Fe por “Robo y Estelionato”.

Durante el cacheo preventivo, el hombre tenía entre sus prendas una sustancia blanquecina, por lo que se solicitó la intervención del personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, que constató mediante la prueba de orientación química que se trataba de cocaína.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados a las dependencias policiales, se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.