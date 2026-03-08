La Policía incautó un vehículo con pedido de secuestro

• El procedimiento se concretó en el acceso sur de esta ciudad

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial detectaron un automóvil Fiat Cronos con pedido de secuestro prendario, conducido por un hombre de 40 años.

La intervención se realizó este miércoles, alrededor de las 11:40 horas, cuando los policías realizaban un control vehicular e identificación de personas en el acceso sur de esta ciudad.

Allí verificaron un automóvil y al consultar los datos del rodado en la base de la Dirección General de Informática, constataron que registraba pedido de secuestro prendario.

De inmediato, personal de la Subcomisaría Puente Uriburu realizó las actuaciones del caso.