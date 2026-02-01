La Policía frustró un ilícito en el barrio El Porvenir

• Se inició una causa judicial y se recuperaron los elementos sustraídos

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Cinco aprehendieron a una mujer por un caso de “Hurto en grado de tentativa”, registrado en el barrio El Porvenir de esta ciudad.

El procedimiento se inició tras un requerimiento a través de la línea de emergencias ECO-911, que alertó sobre la presencia de una persona en el interior de una vivienda ubicada en la manzana F4, del mencionado conglomerado habitacional.

De manera inmediata, el móvil policial fue al lugar, los uniformados hablaron con la damnificada y recuperaron una mochila que contenía prendas de vestir; mientras que la presunta autora del ilícito se dio a la fuga.

Después se realizaron recorridas preventivas por el sector, localizaron a la sospechosa y terminó aprehendida por personal femenino de la Policía, con el resguardo de su integridad física, la de otras personas y de quienes participaron del procedimiento.

Luego se trasladó a la detenida hasta la dependencia policial, se le notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.