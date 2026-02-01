Conductor alcoholizado evadió un control y fue demorado

• El procedimiento se concretó en la calle Mitre al 1.000, de esta ciudad capital

Uniformados de la Policía provincial secuestraron de un automóvil y demoraron a su conductor, luego de constatar que circulaba en estado de ebriedad, que previamente evadió un control vehicular en la zona de la Reserva de Biosfera Laguna Oca.

El procedimiento tuvo lugar el domingo último, alrededor de las 12:45 horas, cuando el personal de la Unidad Especial de Policía Ecológica (UEPE) alertó a través del sistema de emergencias 911 que interceptó al chofer de un automóvil Chevrolet Corsa en la calle Maipú al 1.054, tras esquivar el mencionado puesto policial

Después, con la colaboración de integrantes de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, se la prueba de alcotest al conductor arrojó resultado positivo con 2.50 g/l de alcohol en sangre.

En consecuencia, se labraron actuaciones contravencionales, según lo establece el Código de Faltas de la provincia.

El auto fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó secuestrado a disposición del Juzgado de Paz de Menor Cuantía.