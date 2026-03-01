El ministro del STJ, Ariel Coll participó de la obra colectiva: “Las nuevas leyes del poder, Justicia, Medios, IA y redes sociales”

El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Ariel Gustavo Coll participó junto a otros jueces del país, fiscales, abogados, periodistas y especialistas en tecnología, en la elaboración de un imponente libro que analiza los nuevos desafíos del poder y la comunicación pública.

El trabajo lleva como título: “Las nuevas leyes del poder, Justicia, medios, inteligencia artificial y redes sociales”, fue dirigido por Mariano Borinsky y María Bourdin, y publicado por Editorial La Ley y Thomson Reuters.

A través de sus 605 páginas y 50 autores provenientes del ámbito judicial, académico y periodístico, el libro está estructurado sobre la base de textos enriquecedores de personas calificadas que arrojan luz sobre el nuevo ecosistema en el que interactúan y conviven justicia, medios, tecnología y sociedad.

Justicia, medios y posverdad

El aporte del juez formoseño Ariel Coll en el libro es de gran valor formativo, toda vez que aborda una cuestión que es de importancia capital dentro de la temática elegida por los directores de la obra: “Justicia, medios y posverdad”.

Con una amplia experiencia respaldada por más de 40 años en la Magistratura, desempeñándose gran parte de este tiempo y hasta la actualidad como ministro coordinado de Prensa del Poder Judicial, el doctor Coll elaboró un minucioso trabajo de 12 carillas situado en el libro entre las páginas 211 y 222, a través del cual hace un meticuloso análisis de todo lo relacionado con la comunicación desde el Poder Judicial. Habla también de la política comunicacional que lleva adelante la Ju.Fe.Jus.; el derecho a la información y la libertad de opinión; relata la experiencia de Formosa en este campo, pionera a nivel nacional, y al referirse a la publicidad de las decisiones judiciales, recuerda con mucha certeza que toda “decisión judicial es un acto público, incluso cuando las partes en una contienda defienden sus propios intereses”.

El ministro Coll no soslaya abordar los permanentes desafíos que deben enfrentarse en este complejo camino de la comunicación institucional y los procesos de adaptación a los cambios, y examina con meridiana claridad cuestiones fundamentales y decisivas para lograr el objetivo de informar a la comunidad: la apertura como valor estratégico, la persuasión hacia la Magistratura, la información igualitaria, la capacitación, la inmediatez a la hora de dar la noticia y la importancia de utilizar un lenguaje claro al momento de comunicar.

En la parte final de su trabajo, el magistrado posa su mirada en el cambio de paradigma en el modelo comunicacional que impera en estos tiempos, poniendo el acento en el sujeto que recibe la información y no en el emisor, debiendo ser este último quien debe adaptarse a las posibilidades de comprensión del receptor.

Bien público

“Por encima de todo es vital reconocer que la sociedad tiene derecho a saber lo que hacen sus jueces y juezas, cuántos conflictos resuelven y de que manera, y como deciden en casos que pueden cambiar la vida de las personas. La información judicial es un bien público, o es privativa de ningún magistrado o corporación alguna y, en definitiva, cuanto mayor sea la apertura informativa, menor será el grado de desconfianza de la sociedad en el Poder Judicial”, enfatiza el doctor Coll, en un tramo de su texto, y agrega: “En definitiva, de lo que se trata es de recuperar la confianza de la sociedad en sus poderes judiciales, ya que sin Justicia no hay sistema democrático que funcione correctamente; y uno de los mecanismos para lograr ese objetivo es comunicar con claridad”.

El libro

Dirigido por Mariano Borinsky y María Bourdin, y bajo la coordinación de Juan Manuel Garay, la obra busca generar un diálogo entre profesionales de distintos ámbitos que exploran cómo se construyen y comunican hoy las decisiones judiciales, cómo los medios y las redes sociales influyen en la opinión pública y cómo los avances tecnológicos transforman la gestión del poder.

El libro fue publicado por Editorial La Ley y Thomson Reuters y se presentó el pasado miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el acto habló en la apertura el gran rabino Isaac Sacca, tras lo cual presentó oficialmente el libro el juez de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, quien también participó de la obra con el prólogo.

Luego expusieron el juez Mariano Borinsky y la abogada y periodista María Bourdin, directora de la obra.

Diversidad de temas y autores

La obra reúne una amplia diversidad de trabajos, entre los que se encuentran: Poderes, instituciones y justicia; El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, un modelo institucional de innovación centrada en las personas; La Corte Suprema de Justicia de la Nación como directora de políticas de Estado; El Ministerio Público Fiscal como actor central del sistema acusatorio federal y el Procurador General de la Nación como jefe de los fiscales.

También la Responsabilidad internacional del Estado por fallos judiciales; El modelo adversarial y las nuevas leyes del poder en el proceso; La justicia argentina ante el desafío de su propia transformación; Magistratura, importancia de la legitimación democrática de los operadores de justicia y defensa pública; Procesos formativos en el Poder Judicial de la Nación, enfoque y perspectiva a propósito del nuevo Código Procesal Penal Federal; Justicia, imagen y comunicación.

Además, El nuevo ecosistema de la comunicación judicial: la sentencia, de producto de élite para pocos a commodity para muchos; Lenguaje claro y accesible en las sentencias, un derecho ciudadano y un deber judicial; Cada sentencia recrea la República: lenguaje claro, prensa y pedagogía cívica; La comunicación de la actividad judicial como modo de legitimación de la decisión; Los libros del horror y el proceso de comunicación; Juicio mediático: cuando la justicia se convierte en espectáculo; Percepciones sociales en torno a la justicia en Argentina.

También apartados que apuntan a la prensa, tecnología e IA: La prensa como nexo entre justicia y sociedad; Justicia, medios y posverdad; La prensa como nexo entre la justicia y la sociedad: entre la batalla de egos y la construcción de ciudadanía; Justicia, periodismo, sociedad y opinión pública; Prensa, redes sociales y construcción de la opinión pública; Justicia, medios, IA y redes sociales; Libertad de expresión, ajuridicidad y aplicación de la normativa en el sector infocomunicacional. Análisis de un caso; Sede televisiva (o la visión de un periodista); País desinformado; Polarización política, redes sociales y el papel medular del Poder Judicial como garante de la institucionalidad democrática; La justicia y la verdad en la casa del rumor; Periodismo y Poder Judicial; El tribunal de la opinión pública: la justicia en el espejo de los medios; Clickbait judicial, titulares tendenciosos y su impacto en procesos penales; Prensa y redes sociales: la protección de la privacidad y la libertad de expresión en la formación de la opinión pública; Ética, derechos y desafíos contemporáneos; Antisemitismo y discursos de odio: comprender para definir y definir para sancionar; Discursos de odio: su relación con el derecho penal; Discursos de odio, antisemitismo y violencia de género en la era de la inteligencia artificial y las redes sociales: el desafío de proteger sin silenciar; Cuando la justicia cruza el espejo: sesgos, ficciones y artificios; Delincuencia tecnológica: entre la vigilancia de una sociedad híbrida y la prisión digital; Ciberacoso a magistrados: prevención, persecución y juzgamiento de conductas delictivas cometidas en el entorno digital vs. libertad de expresión; Inteligencia artificial, redes sociales y el poder del algoritmo: entre la promesa y la amenaza; Con ayuda de IA: IA y los delitos financieros; Inteligencia artificial y violencia de género en entornos digitales: especial referencia al delito de distribución de pornografía infantil.

Formaron parte de la obra, además del doctor Coll, Julio Marcelo Conte-Grand, Fabián Asís, José Antonio Michilini, Florencia Monzón, Julián Ercolini, Germán Garavano, Lucas Salerno, Gustavo E. Kollmann, Javier Carbajo, María Bourdin, Santiago Canicoba, María Eugenia Chaud, Tomás Martino, Ana D’Alessio, Julio C. Báez, María Paula García, Silvana Boschi, Facundo Nejamkis, Andrés Gilio, Javier Cachés, Karina Perilli, Gabriel Morini, Alfredo Izaguirre, Luis Majul, Alejandro Alfie, Fabián Doman, Ignacio Zuleta, Sergio Berensztein, Cristina Pérez, Hernán Cappiello, Mercedes Rodríguez Goyena, Gabriel Iezzi, Fernando Soto, Ricardo Ángel Basílico, Mariano Nicolás Lema, Ignacio Mahiques, Valeria Onetto, Ezequiel Taverna, Analía Zygier, Marcelo Riquert, Ezequiel Taverna, Mariano Obarrio, Claudio Zuchovicki, Jorge Buompadre, Ramiro González, María Fiorentini y Gianella Milagros Ramírez Fantin.







