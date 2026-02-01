La Policía detuvo a varios sujetos y secuestró carne vacuna y una camioneta

La colaboración de los ganaderos fue fundamental para la investigación

Efectivos de la Comisaría San Martin Dos realizaron allanamientos que terminaron con la detención de presuntos abigeos y los secuestros de productos cárnicos y una camioneta utilizada para transportar las partes del animal faenado.

El sábado último los uniformados tomaron conocimiento por varios ganaderos que en el Paraje “La Fortaleza” faltaba un vacuno.

De inmediato se realizaron las averiguaciones del caso y con entrevistas a otros ganaderos establecieron que una camioneta transportaba carne de madrugada por la zona.

Con los testimonios reunidos y la denuncia del propietario damnificado, se enviaron las pruebas a las autoridades judiciales, quienes ordenaron allanamientos para otro paraje conocido como “La Sirenita”.

También identificaron al dueño de la camioneta, domiciliado en el barrio Primero de Mayo.

Allí secuestraron el vehículo y hallaron el lugar donde realizaron la faena del animal.

Luego se secuestró un freezer con carne vacuna y el Juzgado de Instrucción y Correccional en turno ordenó la detención de las personas involucradas en el caso. (Con fotos)

CLORINDA

La Policía aprehendió a un hombre y secuestró varios objetos

• Se recuperó una caja con herramientas, esposas de seguridad, pendrives, un control remoto y otros elementos

Efectivos de la Subcomisaría Primero de Mayo de Clorinda detuvieron a un hombre y secuestraron los bienes de dudosa procedencia que ofrecía a la venta en el barrio 120 Viviendas.

El procedimiento se concretó en la madrugada del viernes, cuando el personal policial tomó conocimiento sobre la presencia de un individuo que pretendía comercializar varios objetos.

De manera inmediata, los uniformados acudieron al lugar y lo aprehendieron con la caja que contenía algunas herramientas, pendrives, esposas de seguridad y un control remoto, sin poder justificar la propiedad.

Después llegó a la dependencia policial una mujer de 39 años, que se desempeña como personal de la Gendarmería Nacional y reconoció los efectos secuestrados como de su propiedad, manifestando su agradecimiento por la rápida y eficaz intervención policial. (Con foto)











