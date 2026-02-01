Orrabalis: “El Gobernador es un garante de los derechos del pueblo formoseño”

También remarcó que, pese al olvido del Gobierno nacional, la provincia consolida su soberanía tecnológica y desarrollo industrial en todo el territorio formoseño.

Tras el mensaje del gobernador Gildo Insfrán en la Legislatura Provincial, este domingo 1º de marzo, el Secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, Camilo Orrabalis, destacó los avances estratégicos que la provincia sostiene en materia de ciencia, tecnología e industria.

Señaló que uno de los puntos altos del desarrollo tecnológico provincial se refleja en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, donde “la empresa privada Fermosa Biosirúrgica presenta ya un 80% de avance en su infraestructura” y destacó que “el sector privado ha invertido fuertemente porque hay una estructura provincial que puede acompañar”.

En este sentido, también resaltó “la formación de recursos humanos a través del Instituto Politécnico de Formosa”, añadiendo que “esto es regresado en carreras estratégicas como Mecatrónica, Desarrollo de Software, Química Industrial o Telecomunicaciones”.

Y subrayó que “esto pone a Formosa en un proceso de continuo avance”, asegurando que “lo más importante es que el Gobernador siempre es un garante de los derechos del pueblo formoseño; y por eso el pueblo formoseño siempre lo respalda”.

Además, Oarrabalis se refirió al Parque Industrial Carbonífero en Los Matacos, puntualizando que “hay 120 hornos ya preparados para entrar en funcionamiento”, adelantando que “los últimos se están terminando, ya que serán en la primera etapa 160 hornos”.

“Este es un gran un gran logro para Formosa, porque lo que antes considerábamos plaga, como el vinal, hoy es un recurso activo económico muy importante para la provincia y sobre todo para el interior y las colonias”, sostuvo y expuso que “nos sentimos orgullosos por todo este avance que venimos logrando en distintos frentes”.

Respecto al complejo escenario económico actual, advirtió sobre la “desarticulación” de las políticas científicas a nivel federal y lamentó que “el Gobierno nacional se ha olvidado del pueblo formoseño”, enfatizando en que “no atentan contra el Gobernador, sino contra los ciudadanos al recortar financiamiento que en Formosa siempre va destinado a mejorar la calidad de vida de todos”.



