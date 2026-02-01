Detuvieron a un hombre y secuestraron carne vacuna

• Fue en el marco de una causa por “Abigeato calificado”

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca detuvieron a un hombre y secuestraron restos de animales, ensillados y equipos de campo.

El hecho ocurrió el sábado último, cuando un ganadero denunció que abigeos ingresaron a su campo ubicado en el camino a Dos Bocas, de la mencionada la localidad, tras cortar los alambrados.

De inmediato, realizaron las averiguaciones del caso e identificaron a un sujeto en el barrio San Blas, donde constataron que un hombre tenía manchas de sangre en el baúl de su motocicleta.

Para tratar de burlar el trabajo policial, el sujeto de 22 años comentó que días atrás su patrón ordenó faenar animales del campo, pero la investigación de los auxiliares de la justicia permitió descartar esa afirmación, razón por la cual se lo detuvo, junto al secuestro de la moto, un celular y un arma blanca.

Luego se procedió al secuestro de dos cabezas de ganado vacuno, tres ensillados y varios equipos de campo.

Todo fue trasladado hasta la dependencia policial, mientras que se notificó al detenido de su situación procesal y se inició una causa por el delito de “Abigeato calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Clorinda.

A todo esto, siguen las tareas investigativas para dar con los demás abigeos. (Con foto)