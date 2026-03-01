Dengue: Instan a reforzar la eliminación de criaderos tras las lluvias

Aunque los casos son bajos, se detectan viviendas con larvas de Aedes aegypti y recuerdan que la prevención domiciliaria sigue siendo clave.

Durante y después de los días de lluvia que se vienen registrando en la provincia, desde el Ministerio de Desarrollo Humano recordaron a la población reforzar las medidas necesarias para evitar la reproducción del mosquito que transmite el dengue, el Aedes aegypti.

Si bien en el último parte epidemiológico se informó una baja importante en los casos, las autoridades sanitarias remarcaron que eliminar cualquier objeto o recipiente que pueda acumular agua sigue siendo la medida principal para prevenir la enfermedad.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, doctor Manuel Cáceres, advirtió que, aunque actualmente los casos son mínimos, los brigadistas continúan detectando viviendas con criaderos de larvas. “Hay un número importante de viviendas positivas. Por lo tanto, el riesgo está latente, ya que tenemos criaderos y, en consecuencia, mosquitos adultos”, señaló.

En ese marco, insistió en la necesidad de recorrer a diario los patios, veredas y alrededores de las casas para eliminar objetos inservibles como latas, botellas y neumáticos, y prestar especial atención a los recipientes de uso cotidiano, como tanques, piletas y baldes, que deben mantenerse desagotados, tapados, boca abajo o bajo techo.

Asimismo, recordó que las brigadas sanitarias entregan larvicida de manera gratuita y recomendó utilizarlo según las indicaciones, tanto en recipientes como en rejillas, sumideros, canaletas y desagües, para evitar el desarrollo de larvas.

Además, aconsejó el uso de repelente cada dos o tres horas, especialmente al aire libre, debido a que en períodos de lluvias frecuentes suele incrementarse la población de mosquitos.

Finalmente, subrayó que el Gobierno de Formosa sostiene de manera ininterrumpida las acciones de prevención en todo el territorio, aunque remarcó que el compromiso de cada vecino sigue siendo fundamental. “No debemos esperar a que lleguen las brigadas, sino aplicar nosotros mismos las medidas preventivas de manera constante. Como siempre remarcamos: sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue”, afirmó.



