La Policía detuvo a tres sujetos con causas pendientes ante la Justicia

Fue el resultado de una rápida intervención

Efectivos de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno detuvieron a tres sujetos por distintos hechos delictivos y los pusieron a disposición de la Justicia.

El primer procedimiento se concretó este jueves cuando los investigadores tomaron conocimiento de la sustracción de una moto en el barrio La Nueva Formosa.

De inmediato, los uniformados de la Comisaria Octava se abocaron a las tareas de investigación y recuperaron el bien.

En otro orden este viernes por la mañana personal de la Sección fueron alertados por un hecho de sustracción de pertenencias en contexto de violencia de género.

Tras las tareas de campo los policías dieron con el agresor, y lo aprehendieron en el barrio Liborsi.

Por último, en horas de la tarde demoraron a un hombre por el delito contra la propiedad en el barrio Fontana y la detuvieron al hombre en el barrio Guadalupe.

Los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se notificaron a cada uno de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia.



