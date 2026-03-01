En un confuso episodio un hombre resultó herido con un arma blanca

El joven, de 23 años, se encuentra internado en el Hospital Central

Efectivos de la Comisaria Seccional Séptima fueron informados del ingreso de un hombre con una herida de arma blanca, tras a protagonizar una gresca en el barrio El Porvenir.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 16:00 horas, cuando un sujeto sustrajo el teléfono de la víctima y al intentar recuperarlo, fue atacado con un hierro en la zona del tórax.

Ante la situación, el joven fue trasladado por su hermano hasta el Hospital Distrital N° 8 y debido a la lesión fue derivado hasta el Hospital Central, donde permanece en estado reservado.

De inmediato, los uniformados comenzaron las averiguaciones pertinentes al caso y trabajan para dar con la detención del agresor, que ya está individualizado.



