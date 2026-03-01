La Policía desarticuló un centro de distribución de droga en el barrio Fray Salvador Gurrieri

Detuvieron a 10 personas y secuestraron fracciones de cocaína apta para la confección de más de 300 dosis

Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas, detuvieron a ocho hombres y dos mujeres, secuestrando dosis de cocaína entre otros elementos de interés en la causa, tras dos allanamientos en los barrios Fray Salvador Gurrieri y Simón Bolivar.

El operativo fue el resultado de una investigación que se extendió durante varias semanas, en el marco de una causa por presunta venta de sustancias prohibidas en dosis destinadas al consumidor, investigación que fue direccionada por el Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen a cargo del Dr. José Luis Molina.

Tras una amplia investigación, los elementos de pruebas fueron presentadas al Magistrado interviniente, quien otorgó la orden de allanamiento.

El mandato judicial se concretó en la jornada del viernes, con la colaboración del personal del Grupo de Operaciones Especiales (GEOPF) y de la Dirección de Policía Científica, en una vivienda del barrio Fray Salvador Gurrieri.

Durante la requisa secuestraron varias dosis de cocaínas preparadas para su comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanza, psicofármacos y la detención de 10 personas mayores de edad.

La investigación continúo adelante y en la jornada de este último sábado se llevó a cabo un nuevo registro domiciliario en la manzana 4 del barrio Simón Bolívar, donde secuestraron elementos vinculados a la causa.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, los detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia.



