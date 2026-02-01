UNCAUS: Se extienden preinscripciones para la Licenciatura en Estudios Internacionales

La Universidad Nacional del Chaco Austral extendió hasta el próximo 18 de marzo el plazo para cumplimentar la pre inscripción a la Licenciatura en Estudios Internacionales, carrera que se dicta de manera presencial en su sede de Resistencia, ubicada en avenida Italia 2348.

Las preinscripciones disponibles vía on line a través del siguiente enlace: https://sga.uncaus.edu.ar/auth/preinscripcion . Luego, los interesados deberán encargar sus respectivos legajos en la página web: https://legajos.uncaus.edu.ar/

La carrera

La documentación que deberán presentar de manera digital los interesados es la siguiente: foto de D.N.I. (frente y dorso), una foto tipo carnet (fondo blanco), formulario de preinscripción, grupo sanguíneo, título secundario o constancia de título en trámite con la leyenda “No adeuda materias” y certificado de buena salud (expedido por organismo público competente). Quienes deseen realizar consultas o tengan inconvenientes con la carga de documentación, pueden comunicarse a través de los siguientes correos electrónicos: estudiosinternacionales@uncaus.edu.ar y liadelavega@uncaus.edu.ar

Dicha oferta académica, cuyo título posee validez nacional, fue aprobada por Resolución N° 3153/2021 del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. La Licenciatura en Estudios Internacionales tiene como objetivo proveer herramientas que permitirán estudiar la dinámica entre actores internaciones a nivel local, regional y global, contribuyendo a la resolución de problemas concretos, locales e internacionales. Además, permitirá analizar procesos socio-político-económicos internacionales, tendientes a avanzar en la capacitación en el ámbito de la diplomacia.

“Logro académico sin precedentes”

La UNCAUS contará este año con los primeros egresados de la Licenciatura en Estudios Internacionales. El anuncio fue realizado por la doctora Lía Rodríguez de la Vega, directora de la mencionada carrera, quien informó que los alumnos que ya cursaron cuarto año, están abocados a rendir sus últimos exámenes y a producir sus trabajos finales de grado.

“Se trata de un logro académico sin precedentes, ya que estamos hablando de los primeros graduados de esta innovadora oferta universitaria, que busca potenciar y profundizar la consideración de la inserción internacional de la provincia, recuperando en ese camino el conocimiento sobre Asia, África y los distintos actores sociales que intervienen en ello.

“Por otra parte – resaltó- el notable interés que ha despertado en los futuros aspirantes, teniendo en cuenta que para el ciclo lectivo 2026 hemos superado el medio centenar de inscriptos, una de las mejores cifras que ha tenido la carrera en estos cinco años”.

En ese sentido, Rodríguez de la Vega puso de relieve la tarea de difusión que ha realizado la Asociación de Estudios Internacionales, conformada por estudiantes de distintos años, tanto en las redes sociales como en los colegios y medios de comunicación.

“Realmente han hecho un gran trabajo de promoción y socialización de la carrera, cuyos exitosos resultados están a la vista”, afirmó con orgullo la docente.

Precisó que “las actividades realizadas desde la organización de la universidad y las desarrolladas por sus docentes y estudiantes, en general, amplían el conocimiento de la carrera y de nuestra universidad, al mismo tiempo que abren y profundizan redes de colaboración académicas”.

“Los proyectos de investigación en desarrollo generaron y generan publicaciones de calidad sobre las temáticas abordadas, al igual que los proyectos de extensión que buscan avanzar en la articulación intercátedras en su proyección a la comunidad”, puntualizó.

La Directora de la Licenciatura en Estudios Internacionales anticipó que “la producción académica se ve potenciada por proyectos de colaboración como el ya publicado este año en la colección electrónica de UNCAUS, que resulta del trabajo conjunto entre docentes de UNCAUS y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)”.

Mencionó además que “la carrera ha concretado colaboraciones con Guatemala y se prepara la firma de nuevos acuerdos, que ya registran antecedentes de colaboración con India y Santiago del Estero, Argentina”.

Finalmente, Rodríguez de la Vega anticipó con gran expectativa que “el 2026 se perfila como un año académico de grandes desafíos y con logros que quedarán en la historia de la Universidad Nacional del Chaco Austral, señalando la convocatoria permanente a acercarse y plantear sus consultas sobre la carrera”