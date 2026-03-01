La Policía detuvo a cuatro hombres

Los procedimientos se concretaron gracias al rápido despliegue realizado por los investigadores

Investigadores de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a cuatro sujetos de 19, 20, 23 y 39 años, implicados en varios ilícitos registrados en distintos sectores de la ciudad capital.

El primer caso tuvo lugar el miércoles, cuando los efectivos recorrían las calles internas del barrio San Antonio y detuvieron a un hombre de 39 años por tener pedido de captura vigente en una causa judicial por el delito de “Abuso sexual”.

La otra intervención se concretó en la mañana del viernes último, cuando los policías investigaban la sustracción de objetos de un conocido cine ubicado por la avenida 25 de Mayo.

Gracias al exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad, los efectivos identificaron al sospechoso de 19 años, con antecedentes delictivos, y lo detuvieron en el barrio Centro.

Luego, en la noche del viernes, investigaban la sustracción de una bicicleta de un complejo de alquileres ubicado por calle 17 de Octubre al 1.700.

Durante ese trabajo, establecieron la identidad de un hombre y una mujer, sindicados como presuntos autores del hecho, ambos con antecedentes delictivos.

En continuidad del trabajo de campo, aprehendieron a un sujeto de 20 años en el barrio Villa Hermosa; mientras la investigación continúa para detener a su cómplice y recuperar la bici.

El último caso ocurrió el domingo por la tarde, cuando los policías identificaron a un joven de 23 años en el barrio Nueva Formosa y al cursar sus datos en el Sistema Informático Policial, se determinó que registraba un pedido de captura por “Desobediencia judicial”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Justicia provincial.



