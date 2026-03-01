Apresaron a una pareja con marihuana y una importante suma de dinero

Se concretó en medio de un trabajo de investigación

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un joven de 18 años y retuvieron a una adolescente de 17 que tenían en su poder varios envoltorios con marihuana, listos para la comercialización, más el equivalente a unos cinco millones de pesos, entre dinero en moneda nacional y guaraníes.

El procedimiento tuvo lugar en la mañana de este sábado, cuando personal de la Sección Robos y Hurtos realizaba tareas específicas en la zona céntrica.

Durante esa labor, detectaron el desplazamiento de una pareja en una motocicleta Honda Wave, con la placa de dominio doblada, lo que dificultaba su visibilidad.

Ante esta irregularidad, los efectivos interceptaron a los ocupantes en la calle Belgrano al 900.

Tras detener la marcha, se identificó al conductor, de 18 años, y a su acompañante de 17.

Luego, al solicitarse la documentación del vehículo, el joven levantó el asiento del rodado y se halló en el baúl cuatro envoltorios con una sustancia vegetal de olor característico a la marihuana, lo que motivó la presencia de especialistas de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

El personal antinarcóticos realizó la prueba de orientación química y determinó que contenían marihuana.

Además, detectaron que tenían en su poder alrededor de tres millones de pesos y una suma similar en guaraníes, teléfonos celulares, picador metálico y otros elementos.

Finalizadas las diligencias procesales, los policías procedieron a la aprehensión del sujeto y la retención de la adolescente.

En la dependencia policial, se hizo entrega de la menor de edad a su padre, previa notificación de su situación legal, en tanto el sujeto quedó detenido, implicado en una causa por Infracción a la Ley de Estupefacientes, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen.



