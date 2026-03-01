Controles policiales en el ámbito rural y de ganado

Es un trabajo de rutina que desarrolla la policía en todo el territorio provincial con el fin de prevenir el abigeato, problemas bromatológicos y otros delitos rurales

En el ámbito rural, la Policía de Formosa, a través de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, desarrolla distintos controles y operativos orientados a prevenir delitos y garantizar la seguridad de los productores, trabajadores y pobladores de la zona. Estas acciones se realizan de manera permanente en caminos vecinales, rutas provinciales y parajes rurales, donde el personal policial verifica la correcta circulación de personas, vehículos y el traslado de animales.

Uno de los ejes principales es el control de transporte de ganado, donde se exige la documentación correspondiente que acredita la procedencia y destino de los animales, como guías de traslado y registros sanitarios. Estas verificaciones permiten prevenir el abigeato y otras irregularidades vinculadas a la sanidad y comercialización de hacienda.

En ese sentido y en el marco de esos controles, días atrás se detectó en la localidad de Comandante Fontana irregularidades en las documentaciones de más de 300 vacunos que tenían como destino un remate, situación por la cual se procedió al secuestro y puestos a disposición de la justicia.

Asimismo, se realizan patrullajes rurales preventivos en establecimientos ganaderos y zonas productivas, con el objetivo de reforzar la presencia policial, brindar asistencia a los productores y detectar cualquier situación sospechosa. Durante estos recorridos también se supervisan movimientos de vehículos, cargas y actividades vinculadas al trabajo rural.

Estos operativos forman parte de una estrategia integral de seguridad rural, que busca proteger la producción, el patrimonio de los productores y mantener el orden en las zonas rurales, fortaleciendo además el vínculo de cooperación entre la Policía y la comunidad.



