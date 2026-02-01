Advierten fuerte aumento de la energía para los hogares de las provincias del norte por decisión del Gobierno nacional

Afirman que desde Nación se estableció que desde el 1° de marzo al 30 de abril se reduzca a 150 kWh la energía con valores subsidiados, en tanto que el excedente se pagará a tarifa plena.

En declaraciones a las que accedió AGENFOR, el presidente del Directorio de REFSA, Fernando De Vido, informó que “desde marzo los usuarios de menores ingresos y con tarifas subsidiadas de las provincias del norte tendrán un fuerte aumento en sus facturas, muy por encima del resto de las regiones del país, por una medida del Gobierno nacional que reduce el bloque de energía a precio subsidiado, en un mes de muy alto consumo”.

Puntualizó que el nuevo esquema de Subsidio Energéticos Focalizados (SEF) que Nación puso en marcha en enero, “establecía para todo el país un bloque de energía subsidiada de 300 Kwh en verano y de 150 kWh en los meses templados”.

Sin embargo, subrayó que, por el reclamo de los gobernadores del norte, ese volumen se amplió a 370 kWh mensuales para las zonas cálidas y a 550 kWh para las muy cálidas, como Formosa, Chaco y Misiones, pero solo se trató de un “paliativo” para los meses de diciembre, enero y febrero.

Asimismo, explicó que “el costo de la generación de energía, el transporte en alta tensióny los impuestos,lo establece el Gobierno nacional”, destacando que “son los componentes de mayor peso en las facturas que reciben los usuarios, además de otros ítems mucho menores como la remuneración de las distribuidoras”.

De esta manera, resaltó que “desde el 1° de marzo los usuarios residenciales con subsidios tendrán un cuarto de la energía subsidiada que tenían en febrero y el resto deberán pagarlo a precio pleno”.

Manifestó que “a ello debe sumarse que la Secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, dispuso una disminución de la bonificación inicial del 75% sobre el costo de la energía, que se reduce mensualmente hasta llegar al 50% a fin de año, para quienes conservan los subsidios”.

En consecuencia, alertó que “una familia de la región más cálida del país que en febrero pagó $20.939 por 550 kWh, en marzo deberá desembolsar $53.330 por el mismo consumo, según los costos de la energía que establece el Gobierno nacional”, precisando que “eso implica un aumento del 166%”.

Asimismo, expuso que “en el resto de las regiones del país, es decir donde el bloque de energía a precio subsidiado baja en marzo de 300 kWh a 150 kWh, el impacto en facturas es de hasta un 57%”.

Por todo eso, De Vido aseveró que “cuando se anunció desde Nación la ampliación del beneficio para las provincias del norte se planteó que el objetivo era reconocer la realidad climática y las necesidades de mayor uso de ventiladores y aires acondicionados en esa región”, pero lamentó que “parece no haber tenido en cuenta que las altas temperaturas se extienden mucho más allá de febrero”, concluyó.



