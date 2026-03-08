La Policía anuló un centro de distribución en Ingeniero Juárez

• La detención del dealer derivó en un allanamiento en el barrio Mechero

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Ingeniero Juárez, detuvieron a un hombre y secuestraron 16 envoltorios de cocaína, entre otros elementos de interés.

En horas del mediodía de este jueves, los policías realzaban tareas de campo por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo, en un domicilio del barrio Mechero.

Durante ese trabajo, interceptaron al responsable de la actividad ilícita, quien tenía en su poder envoltorios con sustancia acondicionada para la venta al menudeo y dinero en efectivo.

Todos los elementos de pruebas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Las Lomitas, quien ordenó allanar la vivienda.

Durante, la requisa secuestraron dinero en efectivo, balanzas, celulares, elementos de corte, fraccionamiento y acondicionamiento.

El mandado judicial se realizó con la colaboración de integrantes del Destacamento Desplazamiento Rápido y dependencias policiales dependientes de la Unidad Regional Seis.

El detenido y los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la justicia.