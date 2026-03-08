El lunes 16 inician los Talleres Artísticos 2026 en el barrio la Nueva Formosa

La propuesta incluye danza, música y teatro para todas las edades.

A partir de este lunes 16, el Centro Comunitario del barrio la Nueva Formosa será sede de una variada oferta de talleres artísticos gratuitos, iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación en convenio con el Ministerio de la Comunidad.

El profesor Diego Brunelli, coordinador de los talleres, en declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), resaltó que “son espacios libres y gratuitos, diseñados para que el arte llegue a cada rincón de nuestra ciudad”.

Detalló que la grilla de actividades incluye disciplinas que van desde las danzas tradicionales hasta el teatro y la música.

Es así que, el taller de Danzas Folklóricas se dictará los lunes y miércoles de 18 a 20 horas, destinado a niños y adolescentes, con la profesora Laura Rolli y los mismos días el de bombo y malambo con el profesor Freddy Yahari.

Además, clases de guitarra los jueves de 15 a 19 horas, para todas las edades con el profesor Jorge Núñez; danzas clásicas (en punta) los viernes de 18 a 20 horas, para niñas de 5 a 12 años con la profesora Marianela Anahí Vera.

También talleres de teatro los viernes de 16 a 18 horas, para personas de 15 años en adelante con la profesora Carmen Paredes y de ritmos latinos los miércoles de 20 a 22 horas, destinado exclusivamente a adultos con el profesor Gustavo Barbosa.

Asimismo, Brunelli anticipó que la agenda cultural de la provincia se intensificará en las próximas semanas, comentando que tras la tradicional Retreta Fundacional, el día 9 de abril se dará inicio a los talleres propios en las sedes del Galpón C y el Teatro de la Ciudad.

“Ya nos estamos preparando con mucho trabajo, tanto desde la orquesta como desde los grupos de danza, para lo que será la celebración de la fundación de Formosa y el lanzamiento de las actividades en los espacios centrales de la Subsecretaría”, concluyó el coordinador.



