La policía aprehendió a un hombre y secuestró un arma de aire comprimido

El procedimiento se realizó en el Paseo Raúl Alfonsín de la ciudad de Clorinda

Efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales detuvieron a un hombre y secuestraron un arma de aire comprimido, durante tareas preventivas.

El procedimiento tuvo lugar el viernes a las 22:00 horas, en el Paseo Raúl Alfonsín, ubicado entre calle Tacuarí y avenida Ayacucho, donde personal policial identificaron a un hombre, de 23 años.

Tras la inspección preventiva del baúl de la motocicleta en el que se desplazaba, observaron que portaba un arma neumática calibre 4,5 milímetros.

La Magistratura competente dispuso el secuestro del elemento y la aprehensión preventiva del individuo, a los fines de establecer posible vinculación con hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

Por su parte los integrantes de la Policía Científica, quienes documentaron el procedimiento, mientras continúan las actuaciones legales.