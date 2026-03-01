Un policía perdió la vida tras colisionar contra el alumbrado publico

• Ocurrió en colectora de la avenida Gendarmería Nacional frente a la manzana 31 del barrio Itati II

Un efectivo de la fuerza provincial que se desplazaba en su motocicleta Suzuki GSX, por cuestiones que se tratan de establecer colisionó contra el alumbrado público, de inmediato fue trasladado hasta el Hospital Central y pese al esfuerzo del equipo médico el mismo falleció.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 07:50 horas, cuando personal de la Comisaría Seccional Cuarta verificó un siniestro vial sobre avenida Gendarmería Nacional, carril oeste, frente a la manzana 31 del barrio Itati II.

Allí observaron a un hombre con uniforme policial tendido sobre el cordón de la cinta asfáltica, y a unos escasos metros una motocicleta Suzuki GSX,

De averiguaciones realizadas en el lugar es estableció que el conductor, era un hombre de 32 años, efectivo de la fuerza, con la jerarquía de Cabo de Policía.

El mismo se desplazaba por la colectora, carril oeste sentido norte-sur y que por cuestiones que se tratan de establecer, colisionó contra el alumbrado público.

En el lugar personal del Sipec lo traslado hasta el Hospital Central para una mejor atención.

Luego alrededor de las 10:00 horas se tomó conocimiento que pese a los esfuerzos del equipo médico el policía falleció.

La situación fue informada al Juez de Instrucción y Correccional N° 6, Dr. Omar Caballero, quien dispuso que se realizaran las actuaciones correspondientes y que una vez labrada el acta de defunción, se entregara el cuerpo a sus familiares.

Finalizadas las actuaciones se informó causal del deceso “Paro cardio respiratorio traumático”, y el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para los fines exequiales.