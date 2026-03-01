Una mujer falleció en la Ruta 86 tras el impacto de una camioneta contra su motocicleta

La víctima circulaba junto a otros tres ocupantes que resultaron heridos y fueron hospitalizados

Una motociclista de 26 años falleció y sus acompañantes resultaron lesionados en la colisión de la camioneta contra su rodado en la Ruta Nacional N° 86, a unos mil metros del acceso a la localidad de Laguna Naineck.

El siniestro vial se registró alrededor de las 20:00 horas del sábado, cuando el personal de la Subcomisaría Agente Ramón Vargas fue notificado del hecho.

Al llegar al lugar, constataron la presencia de la mujer fallecida y sus acompañantes, dos menores de 3 y 5 años y un hombre de 28 años, que fueron asistidos y trasladados al Hospital de Laguna Blanca.

Luego los menores fueron derivados al Hospital de la Madre y el Niño, debido a sus lesiones, donde permanecen internados para una mejor atención.

Según la investigación, la mujer circulaba con sus acompañantes en una motocicleta Keller, de 150 cilindradas por la ruta en sentido oeste-este, y por razones que se investigan, una camioneta Volkswagen Amarok, colisiona contra la motocicleta, lo que produjo que la mujer perdiera la vida en el lugar.

La camioneta era conducida por un hombre de 60 años, que circulaba en el mismo sentido. Se le realizó la prueba de alcotest al conductor de la camioneta, quien arrojo resultado negativo y luego, junto a ambos rodados, fueron trasladados hasta la dependencia policial.

El caso fue informado a la Dra. Mariela Portales, juez del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, quien dispuso las medidas procesales a realizarse.

Los integrantes de la Delegación de Policía Científica Laguna Blanca, realizaron las diligencias pertinentes y, finalizadas, el personal del Destacamento Mixto de Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue para el examen del forense judicial de Clorinda.

En la Dependencia policial, el hombre fue notificado de su situación legal y quedó a disposición del Magistrado interviniente.

Finalizadas las actuaciones del forense judicial, informó causal del deceso “Paro cardio respiratorio por traumatismo de cráneo grave”, y el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para los fines exequiales.