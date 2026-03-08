Detuvieron a un hombre y secuestraron estupefacientes

• En un trabajo conjunto de los efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas y la Comisaría de Estanislao del Campo

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a un hombre y secuestraron nueve plantas de marihuana, gajos secos y cogollos, durante un allanamiento en el barrio Belgrano, de la localidad de Estanislao del Campo.

Tras tareas investigativas de personal de la Delegación de Drogas Peligrosas Las Lomitas, confirmaron actividades sobre comercialización de estupefacientes y cultivo ilegal de plantas de marihuana, en un domicilio del Barrio Belgrano.

Los elementos de pruebas fueron puestos a disposición de la Magistratura interviniente, quien valoró el trabajo realizado y ordenó allanar la vivienda.

El mandato judicial se concretó este viernes, en un inmueble ubicado sobre calle Juan José Silva, a cargo de los policías antinarcóticos con la colaboración de los policías de la comisaría local.

Durante la requisa detuvieron al sujeto implicado en la actividad ilícita y secuestraron elementos de interés en la causa.

Tanto el detenido, como los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la justicia.