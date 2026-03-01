La Municipalidad y la Unión de Rugby de Formosa firmaron un convenio para llevar el deporte a los barrios

El intendente Jorge Jofré y el presidente de la Unión de Rugby de Formosa (URF), Luis Scribano firmaron este martes un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca que sienta las bases para el desarrollo del rugby social y formativo en la ciudad, con eje en los valores del deporte como herramienta de inclusión para niños, niñas y adolescentes de los barrios.

El acuerdo establece compromisos de ambas partes. Desde la Municipalidad, se pondrán a disposición de la URF los predios, polideportivos y centros comunitarios municipales para que se realicen entrenamientos, encuentros y actividades de promoción del rugby formativo.

La difusión de las actividades, torneos y programas de la URF contará con el respaldo de los canales oficiales de la Municipalidad y de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo que conduce Rodrigo Portocarrero.

Desde la Unión de Rugby, el compromiso pasa por la acción directa en el territorio. La URF diseñará e implementará cursos de capacitación dirigidos a profesores de educación física municipales, líderes barriales y personal de la Subsecretaría de Deporte sobre técnicas, reglas y valores del rugby formativo. También dictará talleres abiertos a la comunidad sobre nutrición deportiva, prevención de lesiones y primeros auxilios en el contexto deportivo, y organizará clínicas deportivas gratuitas en distintos barrios de la ciudad utilizando las instalaciones que el Municipio ponga a disposición.

Un punto que merece atención es la incorporación del rugby cinta, también conocido como rugby tag o sin contacto, como disciplina a promover en escuelas y polideportivos municipales. La URF designará referentes técnicos para asesorar a la Dirección de Deportes en la implementación de esta modalidad, que por sus características permite acercar el deporte a chicos y chicas que nunca tuvieron contacto con el rugby y que se sumarían a la práctica convencional con tackle. Es una puerta de entrada al deporte pensada para los barrios, sin barreras de equipamiento ni de experiencia previa.

El convenio también contempla una dimensión que va más allá de lo estrictamente deportivo. La URF desarrollará programas de formación en liderazgo, disciplina, trabajo en equipo y gestión de conflictos basados en la filosofía del rugby, dirigidos tanto a jóvenes como a funcionarios municipales.

La idea de que los valores que sostienen este deporte puedan trasladarse a la vida comunitaria y a la gestión pública forma parte del espíritu del acuerdo.

Ambas partes coinciden en un eje central: la inclusión de niños, niñas y adolescentes de sectores vulnerables en los programas deportivos. La Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, y la URF trabajarán de manera articulada para que el acceso a estas actividades llegue a quienes más lo necesitan y menos posibilidades tienen de acceder por cuenta propia a una práctica deportiva organizada.

La firma de este convenio se inscribe en la política del intendente Jofré de ampliar la oferta deportiva y recreativa en los barrios de la ciudad, entendiendo que el deporte no es un lujo ni un complemento sino una herramienta de formación, de contención y de construcción de vínculos comunitarios. Que el rugby, un deporte históricamente asociado a ciertos sectores sociales, llegue a los polideportivos y centros comunitarios de los barrios populares de Formosa a través de un acuerdo institucional entre el Municipio y la Unión es un paso que habla de una gestión que apuesta a democratizar el acceso al deporte en todas sus formas.

El acuerdo tiene una vigencia de dos años con renovación automática y las actividades específicas se instrumentarán mediante actas adicionales que detallarán cronogramas, recursos y responsables para cada programa.



