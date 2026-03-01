Contrato roto y un Milei que ya no seduce a la clase media

Tras superar la mitad de su mandato, el líder libertario se refugia en su núcleo más duro mientras la "fatiga social" perfora la promesa de un futuro mejor. Con la economía en rojo y una gestión que recicla las caras de la "casta" que prometió combatir, el presidente elige el antagonismo ante la imposibilidad de mostrar resultados.

Por: Lic. en Comunicación Social

y Periodismo

Adrián Pérez

El Javier Milei que prometía aniquilar a la "casta" parece haber sido devorado por su propio laberinto de alianzas y desilusiones. Lo que comenzó como una gesta contra los privilegios políticos se transformó en un gobierno poblado por nombres del pasado como Caputo, Sturzenegger y Bullrich, entre otros, dejando atrás la pureza de aquel cambio disruptivo para abrazar las estructuras del PRO y el radicalismo aliado.

Hoy, el "León" ya no ruge para conquistar nuevos territorios, sino para no perder lo que le queda: un núcleo de apoyo del 35% que intenta blindar mediante una retórica bélica constante, tal vez contagiada por Donal Trump.

Radiografía del desgaste

Un informe de la consultora Explanans de este mes reveló una realidad cruda: la evaluación negativa del gobierno ya alcanza el 53,6%, con una nota promedio nacional que cayó a un preocupante 4,8. El dato más alarmante para la Casa Rosada es la "fuga" en la franja de los 31 a 50 años, donde el rechazo trepó al 61%. Es en este sector- donde se pelea el día a día del alquiler, las cuotas y el consumo- donde la "fatiga social" ha comenzado a perforar la mística libertaria.

El impacto en el bolsillo es innegable

Realidad Actual: El 52,3% de los argentinos afirmó que su situación económica está peor que antes.

Expectativa Futura: Por primera vez, el pesimismo le ganó a la esperanza; el 46,7% cree que su economía personal empeorará en el próximo año, frente a un 43% que aún mantiene la fe.

Credibilidad: La desconfianza en las cifras oficiales (INDEC) escala al 52,6%, lo que marcó una grieta profunda entre el relato gubernamental y la mesa de los ciudadanos.

El repliegue ideológico como estrategia

Ante el estancamiento económico y la falta de soluciones para los sectores más vulnerables - con jubilados y pensionados sufriendo el mayor peso del ajuste y un sistema de salud, educación, industrial de obra pública y federalismo en estado de abandono-, Milei ha optado por el repliegue.

Su reciente discurso de apertura de sesiones no fue el de un estadista gestionando un país, sino el de un candidato en campaña permanente buscando proteger su base.

La polarización extrema, especialmente personificada en la figura de Axel Kicillof- quien hoy es visto por un 48,6% como "peor para el país" en una sociedad dividida en partes iguales-, es el único oxígeno que le queda a un oficialismo que ha cedido centralidad económica para aferrarse a la batalla cultural.

¿Destino o tránsito?

El contrato político y social de Javier Milei nunca se basó en el bienestar presente, sino en la promesa de que el sacrificio actual tendría una recompensa futura. Sin embargo, a medida que la fe en ese premio se agrita, el ajuste brutal deja de percibirse como un camino de transición para empezar a sentirse como un destino final de desguace del Estado y pérdida de derechos.

De esta manera, Milei ingresó a la segunda mitad de su gestión encerrado en su propia identidad y dependiente de un antagonismo que, si bien es eficaz para retener a los convencidos, parece insuficiente para volver a enamorar a una Argentina que ve cómo sus sueños de cambio se diluyen en las viejas prácticas de siempre.

