Jofré habilitó la primera guardería infantil para hijos de trabajadores municipales

El intendente Jorge Jofré visitó y dejó habilitada, este miércoles por la mañana, la primera guardería municipal que funciona en la Casa del Trabajador Municipal, un servicio destinado exclusivamente a hijos e hijas de empleados de la comuna. Lo acompañó la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, quien confirmó que se trata de un hecho sin precedentes en la historia institucional de la ciudad: es la primera vez que el Estado municipal cuenta con un espacio propio de cuidado infantil para su personal.

La guardería fue pensada para resolver un problema concreto que enfrentan las trabajadoras municipales: no tener dónde dejar a sus hijos durante la jornada laboral.

Que el Municipio asuma esa responsabilidad y ofrezca un lugar seguro, con profesionales capacitadas y un enfoque integral sobre el desarrollo de los chicos, cambia de raíz las condiciones en que esas mujeres pueden cumplir con su trabajo y les resuelve una preocupación que hasta ahora cargaban solas.

La decisión de crear este servicio lleva la marca de una gestión que entiende que cuidar al trabajador municipal no se agota en el salario. El intendente Jofré viene ampliando progresivamente las prestaciones que el Municipio ofrece a su personal a través de la Casa del Trabajador Municipal, y la guardería se inscribe en esa línea: un Estado empleador que se hace cargo de las necesidades reales de su gente.

Desde la Secretaría de Acción Social que conduce Cattáneo, la puesta en marcha del espacio demandó meses de trabajo previo, consultas con profesionales del sector privado y la conformación de un equipo técnico a la altura de lo que implica cuidar a niños en primera infancia.

Jofré se refirió precisamente a esa preparación. "La secretaria de Acción Social, previo a la apertura, buscó el asesoramiento de personas que ya tienen jardín de infantes privado, a quienes agradecemos y dieron las explicaciones del caso, de cómo se tiene que armar este tipo de atención, de cómo se tiene que atender", señaló.

Además, el jefe comunal remarcó: "aparte, las profesionales que están trabajando son también recibidas de maestras jardineras. Por lo que no es algo improvisado lo que hemos armado".

Se trata de una guardería con personal profesional, con protocolos de atención definidos y con un respaldo institucional que garantiza continuidad. La consulta previa con el sector privado que tiene experiencia en jardines maternales permitió armar el servicio sobre bases sólidas, evitando errores que hubieran sido difíciles de corregir una vez en funcionamiento.

La licenciada en psicología Ludmila Rojas, a cargo del nuevo espacio, explicó el sentido que tiene la guardería más allá del cuidado cotidiano. "Es algo histórico y más que nada se hizo pensando por y para la trabajadora municipal, para que las mujeres puedan tener un lugar donde dejar a sus niños y no solamente que sea un cuidado, sino también desarrollar todas las otras áreas de los niños, que sea un lugar donde se los reciba, se los aloje, se los proteja y también se fomenten otras áreas de su desarrollo cognitivo", afirmó.

Lo que plantea Rojas es importante porque marca la diferencia entre dejar a un chico en un lugar donde alguien lo mira y llevarlo a un espacio donde además de estar cuidado va a recibir estímulos para su desarrollo.

La guardería municipal apunta a que los chicos que pasen por ahí tengan actividades pensadas para su edad, interacción con otros niños y un acompañamiento profesional que atienda todas las dimensiones de su crecimiento.

Rojas detalló además que la guardería no funciona de manera aislada sino articulada con los profesionales de salud que ya trabajan en la Casa del Empleado Municipal.

Al respecto, afirmó: "se trabaja en red con otros profesionales de la salud que conforman también la Casa del Empleado Municipal, en donde el personal a cargo además de estar capacitado va a recibir capacitaciones de médicos, psicopedagogos, psicólogos infanto–juveniles, nutricionistas y odontólogos", precisó. Y agregó: "También se van a llevar a cabo talleres con las familias y con los niños, trabajando de manera conjunta".

Esa articulación con el equipo de salud de la Casa del Empleado Municipal le da a la guardería un soporte que pocas instituciones de cuidado infantil tienen, ni siquiera en el ámbito privado. Que un chico que asiste a la guardería pueda ser evaluado por una psicopedagoga si se detecta alguna dificultad en su desarrollo, o que los padres tengan acceso a talleres con nutricionistas y odontólogos dentro del mismo espacio, habla de un abordaje integral que va mucho más allá de lo que habitualmente se espera de un servicio de estas características.

Que la Municipalidad de Formosa cuente hoy con una guardería propia para los hijos de sus trabajadores dice algo sobre las prioridades de esta gestión. En un país donde la mayoría de los municipios no ofrecen este tipo de prestaciones ni siquiera a nivel de proyecto, la gestión de Jofré lo concretó. Y lo hizo con profesionales formadas, con respaldo interdisciplinario, con un esquema de trabajo en red y con la decisión política de que el cuidado de los hijos de las trabajadoras municipales sea una responsabilidad institucional y no un problema que cada madre resuelve como puede.

La Secretaría de Acción Social que conduce Cattáneo suma así una nueva herramienta a la batería de políticas de acompañamiento al trabajador municipal que viene construyendo desde el área, consolidando un modelo de gestión social que no se queda en el discurso sino que se traduce en servicios concretos que cambian la vida cotidiana de la gente.



