La Municipalidad trabajó en varios sectores de la ciudad para controlar desagües y bocas de tormenta

La Municipalidad activó el operativo de prevención ante las precipitaciones registradas sobre la ciudad, con cuadrillas del Comando de Prevención y Emergencia que se distribuyeron en los puntos que habitualmente requieren seguimiento cuando llueve.

Los equipos recorrieron los sectores donde el sistema de drenaje demanda mayor atención, verificaron el estado de las bocas de tormenta, cunetas y canales, y se mantuvieron apostados en las zonas que por sus condiciones topográficas suelen acumular agua con mayor rapidez. No se registraron anegamientos, ingresos de agua a viviendas ni situaciones que requirieran asistencia a familias.

La presencia de las cuadrillas en la calle mientras llueve es justamente lo que permite que una precipitación no se convierta en un problema para los vecinos.

El monitoreo en tiempo real, la desobstrucción preventiva de desagües y la capacidad de intervenir en los primeros minutos si algún punto se complica son parte de un protocolo que la Municipalidad sostiene ante cada evento climático, por menor que sea.

La gestión del intendente Jorge Jofré definió que las cuadrillas del Comando de Emergencia salgan con cada lluvia, sin esperar a que la situación lo exija. Esa lógica de anticipación es la que explica que jornadas como la de hoy se resuelvan sin sobresaltos y que los vecinos puedan transitar la ciudad con normalidad aun durante las precipitaciones.



