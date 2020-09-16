Sitio web de Noticias ambientales debió eliminar publicación sobre supuesta mortandad masiva de peces en el Bañado La Estrella





La Cancillería Argentina a cargo de Pablo Quirno Magrane, informó que la fotografía de la supuesta mortandad de peces de fecha 28 de diciembre de 2025, no era auténtica y que había sido tomada de una publicación del 16 de septiembre del 2020 de un medio de la República del Paraguay-Desde la -Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se dio a conocer que el Portal “Noticas Ambientales” cuyo Director/Propietario, Luis Pavesio, oriundo de la Ciudad de Quilmes Provincia de Buenos Aires, quien fuera la cara de segmentos emblemáticos en la televisión argentina, como ‘Los Caminos de la Vida’ y ‘Detrás de las Noticias’, destacándose por su estilo en la televisión informativa, “al ser Intimado por el Organismo de la Constitución Provincial, debió eliminar la publicación de su sitio web, en el cual, se denunciaba la mortandad de millones de peces en el Bañado La Estrella, a fines del año 2025”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que ante la presunta mortandad masiva de fauna autóctona en el Humedal Bañado La Estrella, se solicitó inmediata intervención, tanto al Estado Provincial, como al Nacional, toda vez que el Río Pilcomayo atraviesa Argentina, Paraguay y Bolivia, por lo que, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informó documentadamente que, “la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, desconoce la veracidad de la información y señala que la fotografía de la supuesta mortandad de peces, cuya noticia puede verse en el enlace de la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo, no se corresponde a la fecha 28 de diciembre del 2025, sino a una publicación periodística del 16 de septiembre del 2020, bajo el título “murieron millones de peces en embalse” que puede verse en el siguiente enlace por un diario de la República del Paraguay: https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2020/09/16/murieron-millones-de-peces-en-embalse/. El Funcionario Provincial, añadió que, a pesar de la falsa noticia, se adoptaron una serie de acciones de las cuales participaron, la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo (CIARP), integrada por Representantes de las Provincias de Formosa, Salta y Jujuy, la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación, quienes informaron sobre la inexistencia del hecho publicado, en el mismo sentido, la Dirección de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa, quien llevó adelante inspecciones en el mismo lugar, donde tampoco encontraron evidencia alguna, incluyendo un completo registro fotográfico del relevamiento realizado en las compuertas y el vertedero ubicados sobre la Ruta 28, “lo que terminó echando por tierra la denuncia periodística publicada bajo el título -Crisis Ambiental en el Bañado La Estrella: mortandad de peces y tensión binacional por el Río Pilcomayo-, destacándose que la República del Paraguay, nunca formalizó reclamo alguno sobre el particular y por ello, es que se peticionó a la Delegación del Paraguay ante la Comisión Trinacional que, proceda a la investigación de este tema para contar con toda la información necesaria, toda vez que, desde el mes de diciembre pasado, las Autoridades Competentes del Paraguay, vienen llevando adelante un monitoreo del estado de situación en la zona y la atención ante eventuales emergencias”.