Informó el INDEC que los alquileres aumentaron 550% entre diciembre de 2023 y principios del 2026

Se señaló desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa que, desde la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU Nº 70/2023 por el Gobierno Nacional, los precios de los alquileres han mostrado una dinámica mixta dependiendo de cómo se midan (términos nominales vs. reales) y de la zona geográfica. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, reveló que se vienen produciendo en este mes de marzo, subas de hasta 149% según el contrato. Explicó que, los contratos de alquiler también se actualizan en este mes con porcentajes muy dispares, dependiendo del régimen bajo el cual fueron firmados. De esta manera, * los Contratos bajo la derogada Ley de Alquileres, aumentan el 33,89% según el Índice de Contratos de Locación (ICL), los * Contratos firmados en marzo de 2023 tienen un ajuste de 149,34%, en tanto los * Contratos con actualización trimestral (diciembre 2025) poseen un incremento del 7,3% y, por último, los * Contratos bajo la Ley 27.737 (fórmula "Casa Propia") sufren una suba semestral del 16,61%. En este contexto, los alquileres volverán a ajustarse este mes con subas que varían según el tipo de contrato y el índice utilizado, en un mercado que todavía refleja la transición tras los cambios normativos de fines de 2023. Cabe destacar que actualmente conviven distintos esquemas de actualización para los alquileres, lo que se traduce en aumentos dispares para los inquilinos.

Aumentos para contractos que se actualizan por ICL e IPC: En los contratos atados al Índice de Contratos de Locación (ICL), los incrementos serán más moderados en los acuerdos de menor plazo, pero significativamente más altos en los ajustes anuales. Para los contratos con actualización trimestral, la suba será del 6,2%, mientras que en los acuerdos cuatrimestrales rondará el 8%. En el caso de los ajustes semestrales, el incremento llegará al 12,6%. Sin embargo, quienes tengan contratos con actualización anual, lo cual prácticamente ya no se usa, enfrentarán una suba del 33,8%. Por su parte, los contratos que se actualizan por IPC, mostrarán incrementos más dinámicos en el corto plazo. En estos casos, quienes hayan pactado actualizaciones trimestrales tendrán en marzo un aumento del 8,44%, calculado en base al último dato publicado por el INDEC, siendo este tipo de contratos los más frecuentes en la actualidad.

Qué tipos de contratos hay: La diversidad de aumentos responde a la coexistencia de tres grandes tipos de contratos. Por un lado, están los firmados bajo la antigua ley de alquileres, vigente hasta el 17 de octubre de 2023, que mantienen ajustes anuales determinados por el ICL. Luego aparecen los acuerdos celebrados tras la modificación de la normativa, entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de ese año, que establecen actualizaciones semestrales a través del índice Casa Propia. Finalmente, desde la derogación de la ley el 29 de diciembre de 2023, los contratos se rigen por la libre negociación entre las partes, con predominio de esquemas ajustados por inflación cada tres o cuatro meses. De esta manera, la tendencia es clara: los contratos más nuevos, vinculados al IPC y con ajustes más frecuentes, acompañan más de cerca la inflación. En cambio, los acuerdos más antiguos, especialmente aquellos con actualización anual, concentran incrementos más elevados pero espaciados en el tiempo. Así, marzo llega con nuevos aumentos que vuelven a presionar sobre el presupuesto de los inquilinos, en un escenario donde la evolución de la inflación seguirá siendo la variable clave.



