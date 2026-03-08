Formosa: Esta semana cerró sin casos COVID- 19

A pesar de la disminución de casos a 0, alientan a la comunidad a continuar con la prevención, principalmente, tener al día las vacunas ya que se está acercando la época del año de mayor circulación de las enfermedades respiratorias.

De acuerdo al parte informativo provincial difundido este domingo 15, en la última semana se han realizado 872 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, sin ningún resultado positivos a coronavirus.

Actualmente, hay un solo caso activo, se registraron tres altas y no hay pacientes internados.

En tanto, las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron cinco.

Respecto de los datos acumulados, se puntualizó, el total casos diagnosticados desde el inicio de la pandemia al día de hoy son 15.3514, los pacientes recuperados 15.2085 y los fallecimientos por coronavirus 1351.



