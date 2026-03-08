La concejal e ingeniera Malena Gamarra integra el trabajo territorial y la agenda vecinal del intendente ingeniero Jorge Jofré

La concejal del justicialismo Malena Gamarra compartió una reunión vecinal con vecinos del barrio Namqom, realizada en la casa del señor Mártires Sosa, quien cedió generosamente el espacio para que los vecinos pudieran dialogar y compartir una tarde de intercambio sobre las acciones que se vienen desarrollando en el sector.

Del encuentro también participó la vecina Sara Torrent, y durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la vida cotidiana del barrio y a las mejoras que se proyectan para el lugar.

Entre los puntos destacados, se dialogó sobre la recuperación de dos espacios recreativos, una plaza inclusiva y un playón polideportivo, además del acondicionamiento de la cancha de fútbol, espacios fundamentales para la recreación, la práctica deportiva y el encuentro de niños, jóvenes y familias del barrio.

La ingeniera y concejal Malena Gamarra integra el equipo político del intendente de la ciudad de Formosa, ingeniero Jorge Jofré, que impulsa una gestión cercana a los vecinos y orientada a que cada barrio cuente con las condiciones necesarias para que las familias puedan desarrollarse plenamente, realizar actividades saludables y fortalecer la vida social dentro de su propio territorio.

Como se recordará, Gamarra cuenta con experiencia en la gestión pública, habiéndose desempeñado en la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno municipal del intendente ingeniero Jorge Jofré, además de haber trabajado en otras áreas del Estado, lo que le permite comprender con claridad los desafíos del territorio y las herramientas institucionales disponibles para dar respuesta a las demandas de los vecinos.

Esa experiencia de campo le permite articular los desafíos, las herramientas y el propósito de avanzar en soluciones concretas, para que cada vecino pueda disfrutar de los espacios de su barrio y utilizarlos en familia y junto a sus vecinos.







