Clorinda: La Policía investiga el hallazgo de restos óseos humanos en el barrio Toba

• Se realizó un expediente judicial

Efectivos policiales tomaron intervención ante la aparición de restos óseos humanos en una zona descampada en la ciudad de Clorinda, ubicada a unos 800 metros hacia el Este de la Ruta Nacional 11.

El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas de este jueves, cuando integrantes de la Zona Dos del Comando Patrulla Seguridad Urbana verificaron un requerimiento en el barrio Toba.

Durante la entrevista con una mujer de 38 años, comentó que un grupo de jóvenes se adentró en el monte y encontró huesos que al parecer serían de una persona.

De inmediato, los policías informaron la situación a la Jueza subrogante Nro. 1 Dra Caballero, quien ordenó que el personal de la Delegación Policía Científica documente el hallazgo.

Los peritos constataron la existencia de un cráneo de antigua data, un maxilar, un fémur, una vértebra, remera de futbol, ojotas y botellas de bebidas alcohólicas, todo secuestrado por personal de Policía Científica.

Los restos no contenían fluidos ni tejidos adheridos, lo que indicaría que las alimañas ya consumieron los mismos, no se apreciaron signos de lucha en el sector.

Por último, la jueza ordenó que se realicen las actuaciones y se inició el expediente judicial.