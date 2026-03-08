Bienestar emocional y físico: exitosa charla para mujeres en la sede de la Fundación para la Asistencia Solidaria
Se abordó la salud desde una perspectiva de derechos, ratificando el compromiso del Estado provincial de sostener el acompañamiento y la asistencia frente al desmantelamiento de las políticas de género a nivel nacional.
En el marco del Mes de la Mujer, la
Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) junto a la Secretaría de la Mujer realizaron
un taller de capacitación y reflexión, donde se abordaron aspectos médicos y
bienestar emocional para las mujeres de la Jurisdicción Cinco.
El encuentro, denominado “Salud femenina:
el cuidado como derecho y prioridad”, se concretó este viernes 13 en la sede de
la Fundación, en el barrio Antenor Gauna.
La licenciada Patricia Hermosilla, secretaria
de la Mujer, participó de la actividad y subrayó que estos espacios son
posibles gracias a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán.
Señaló que “estas propuestas tienen que
ver con el profundo sentido de las políticas públicas que nos inspiran a
generar espacios de organización y reflexión para que las comunidades puedan
fortalecerse a partir de un acompañamiento integral”.
Hermosilla explicó que “en Formosa continuamos
con políticas públicas sostenidas y muy sentidas en todo el territorio
provincial, y que tienen que ver con el acompañamiento a mujeres en situaciones
de violencia por motivos de género”.
Asimismo, indicó que “la provincia mantiene
dos ejes de trabajo sólidos a pesar del contexto nacional”; por un lado,
precisó que “se trata del abordaje personalizado, individualizado, situado a
mujeres que están atravesando situaciones de violencia de género, a través de
un acompañamiento en asistencia legal, psicológico y social”.
Y por el otro, sumó “todo lo que tiene que
ver con el fortalecimiento de los actores territoriales a través de
capacitaciones, encuentros, acompañamientos, jornadas de diagnósticos
participativos, gestión local y más”.
En este sentido, marcó una clara
diferencia con la gestión presidencial, ya que “lo que ocurre en el orden
nacional es un desmantelamiento y un desfinanciamiento de todo lo que tiene que
ver con políticas públicas”, lamentando que “el actual Presidente (Javier
Milei) busca minimizar el Estado retirando fondos y desintegrando organismos
que son vitales para el sostenimiento de la ayuda a las personas”.
En concordancia, Antonella Luxen Marain, del
equipo interdisciplinario de la FAS, detalló que la actividad surgió tras un
relevamiento casa por casa en los barrios.
Subrayó que “estuvo destinada a las
mujeres dialogando sobre el cuidado de la salud física y mental” y comentó que
“vimos oportuno e importante atender a estas necesidades”.
A su vez, puntualizó que “la Fundación
asiste diariamente a unas 83 familias en su sede central y a otras 70 en sus
sedes satélites de los barrios República Argentina y El Palomar”.
Y al concluir anticipó que “la idea
próximamente es establecer en la sede de la Fundación un consultorio
psicológico y médico para atenderlas y poder hacer un seguimiento durante el
año”.