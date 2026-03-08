Bienestar emocional y físico: exitosa charla para mujeres en la sede de la Fundación para la Asistencia Solidaria

En el marco del Mes de la Mujer, la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) junto a la Secretaría de la Mujer realizaron un taller de capacitación y reflexión, donde se abordaron aspectos médicos y bienestar emocional para las mujeres de la Jurisdicción Cinco.

El encuentro, denominado “Salud femenina: el cuidado como derecho y prioridad”, se concretó este viernes 13 en la sede de la Fundación, en el barrio Antenor Gauna.

La licenciada Patricia Hermosilla, secretaria de la Mujer, participó de la actividad y subrayó que estos espacios son posibles gracias a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán.

Señaló que “estas propuestas tienen que ver con el profundo sentido de las políticas públicas que nos inspiran a generar espacios de organización y reflexión para que las comunidades puedan fortalecerse a partir de un acompañamiento integral”.

Hermosilla explicó que “en Formosa continuamos con políticas públicas sostenidas y muy sentidas en todo el territorio provincial, y que tienen que ver con el acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia por motivos de género”.

Asimismo, indicó que “la provincia mantiene dos ejes de trabajo sólidos a pesar del contexto nacional”; por un lado, precisó que “se trata del abordaje personalizado, individualizado, situado a mujeres que están atravesando situaciones de violencia de género, a través de un acompañamiento en asistencia legal, psicológico y social”.

Y por el otro, sumó “todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los actores territoriales a través de capacitaciones, encuentros, acompañamientos, jornadas de diagnósticos participativos, gestión local y más”.

En este sentido, marcó una clara diferencia con la gestión presidencial, ya que “lo que ocurre en el orden nacional es un desmantelamiento y un desfinanciamiento de todo lo que tiene que ver con políticas públicas”, lamentando que “el actual Presidente (Javier Milei) busca minimizar el Estado retirando fondos y desintegrando organismos que son vitales para el sostenimiento de la ayuda a las personas”.

En concordancia, Antonella Luxen Marain, del equipo interdisciplinario de la FAS, detalló que la actividad surgió tras un relevamiento casa por casa en los barrios.

Subrayó que “estuvo destinada a las mujeres dialogando sobre el cuidado de la salud física y mental” y comentó que “vimos oportuno e importante atender a estas necesidades”.

A su vez, puntualizó que “la Fundación asiste diariamente a unas 83 familias en su sede central y a otras 70 en sus sedes satélites de los barrios República Argentina y El Palomar”.

Y al concluir anticipó que “la idea próximamente es establecer en la sede de la Fundación un consultorio psicológico y médico para atenderlas y poder hacer un seguimiento durante el año”.