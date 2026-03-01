Jornada de castración gratuita en el CeMuArt, nuevo punto fijo de atención a animales de compañía

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad llevó adelante este miércoles una jornada de castración masiva en el Centro Municipal de Arte (CeMuArt) del barrio San Juan Bautista, que desde la semana pasada quedó incorporado como punto fijo de atención a animales de compañía dentro del programa que ejecuta la Dirección de Zoonosis y Protección Animal.

El intendente Jorge Jofré se hizo presente y recorrió el operativo, dialogó con las vecinas y vecinos que se acercaron con sus animales y se detuvo a conversar con las trabajadoras y trabajadores del equipo veterinario y con los responsables del programa, incentivándolos a sostener y profundizar una tarea que considera prioritaria dentro de su gestión. La presencia del jefe comunal refuerza el respaldo institucional a un servicio que la Municipalidad viene ampliando de manera sostenida en los barrios.

El operativo, a cargo del equipo veterinario del Programa Municipal de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos (PROMEPO), incluye castraciones gratuitas, vacunación antirrábica, desparasitación y atenciones clínicas básicas para perros y gatos de los vecinos de la zona y los barrios cercanos.

Durante el operativo se realizaron 73 castraciones.

La habilitación del CeMuArt como sede permanente de atención veterinaria amplía la red de puntos fijos con los que cuenta la Municipalidad para acercar estos servicios a los barrios.

Con la incorporación del CeMuArt en el barrio San Juan Bautista, el Municipio suma un punto fijo más, que le permite cubrir un sector de la ciudad donde la demanda de castración y atención veterinaria venía creciendo y que quedaba lejos de las dos sedes anteriores.

La lógica detrás de esta decisión es la misma que Jofré aplica en todas las áreas de su gestión: si el vecino no puede ir al servicio, el servicio tiene que ir al vecino.

Abrir un punto fijo en el San Juan Bautista achica esa distancia y le facilita el acceso a familias que de otra manera difícilmente se hubieran trasladado con sus animales hasta el CeMAA o hasta República Argentina.

El intendente viene impulsando la ampliación sostenida de la cobertura territorial de los programas de protección animal, una política que la Secretaría de Acción Social que conduce Paula Cattáneo ejecuta combinando los operativos del Castramóvil que recorre los barrios con la consolidación de sedes fijas que garantizan atención todos los días.

El CeMuArt se suma a esa red con la ventaja de ser un espacio que los vecinos del barrio ya conocen y frecuentan por las actividades culturales que allí se desarrollan, lo que facilita la llegada del servicio veterinario a un público que ya tiene una relación de cercanía con el lugar.

Llevar la castración gratuita hasta el interior de los barrios no es un gesto simbólico. Es la forma concreta que encontró la Municipalidad de garantizar que el acceso al control reproductivo animal no dependa de la cercanía al centro ni de la capacidad económica de cada familia. La castración es el método más efectivo, seguro y definitivo para controlar la superpoblación de perros y gatos, y cada intervención que se realiza evita que nazcan camadas que terminarán en la calle, reduce la presencia de animales sueltos que pueden protagonizar situaciones de riesgo para los vecinos y contribuye a una convivencia más sana entre las personas y los animales en cada cuadra del barrio.

Castrar y vacunar animales de compañía de manera gratuita en los barrios es además una política de salud pública que previene enfermedades transmisibles como la rabia, la leishmaniosis y distintas parasitosis que afectan tanto a los animales como a las personas, particularmente a los niños. Que la Municipalidad sostenga tres puntos fijos de atención diaria más los operativos itinerantes del Castramóvil habla de un Estado municipal que se toma en serio la convivencia entre las personas y los animales de compañía en cada barrio de la ciudad.

Los vecinos que deseen acceder al servicio de castración gratuita pueden solicitar turno enviando un mensaje de WhatsApp al 3704–605703 con la palabra "CASTRAMOVIL", o acercarse directamente al CeMuArt del barrio San Juan Bautista en los horarios de atención.







