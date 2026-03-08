El próximo lunes se abrirá la temporada 26 del Programa de Gimnasios Terapéuticos en la ciudad capital

El próximo lunes 16 de marzo, a partir de las 8 horas, se abrirá una nueva temporada, la número 26, del Programa de Gimnasios Terapéuticos. Por ello, desde la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria del Gobierno de la provincia de Formosa se invita a la comunidad a ser parte de este lanzamiento.

El profesor Daniel Leguizamón, director de Recreación Comunitaria, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y resaltó esta apertura, indicando que será de “manera simultánea en las cinco sedes que funcionan en la ciudad de Formosa”.

Las sedes son los Estadios: Centenario y Cincuentenario; la EPET N° 7 del barrio Eva Perón y el Polideportivo La Paz, en tanto que, la quinta sede está en el barrio La Nueva Formosa.

En particular, Leguizamón indicó que ésta se incorporó el año pasado y funciona en el Centro Comunitario de ese conglomerado urbano, donde las clases son los días martes y jueves de 8 a 10 horas.

Para poder formar parte del programa, recordó que “el único requisito es contar con el certificado de aptitud física”, el cual cada año debe ser renovado.

Por otro lado, se refirió al trabajo que se desarrolla en los gimnasios terapéuticos, donde se tienen tres sistemas, que pasó a detallar a continuación. En uno de ellos, “está el grupo intermedio en donde tienen las personas un mayor desplazamiento, puesto que allí trabajan paradas, bailando. Es decir que tienen mucha más movilidad”.

Después está el otro grupo moderado, “en el que están sentadas las personas el 50% de la clase. Esto es, para quienes tienen una movilidad limitada, pero se pueden desplazar”, puntualizó.

Y finalmente, un tercer sistema donde se ofrece una atención personalizada. Esto a través de “salas terapéuticas, donde están los equipos de kinesiólogos, profesores y terapeutas, entre otros profesionales, que trabajan sobre una patología específica que pueda llegar a tener el paciente, ya sea en la cadera, rodilla u otra parte del cuerpo, para lo cual se cuentan con elementos que se adaptan a esa situación”, ahondó.

Y, recientemente, a las salas terapéuticas se les incorporaron aparatos para el dictado de las clases de pilates.

Cabe destacar que para lograr esto, el Gobierno de Formosa concretó la entrega de 50 camas de pilates, fruto de un acuerdo estratégico entre la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria y la Administración de Tributos Provinciales (ATP).

La finalidad es poder incluir este servicio a las actividades brindadas en los Gimnasios Terapéuticos de todo el territorio provincial.























