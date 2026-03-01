El Paseo Ferroviario vibró con la fiesta de San Patricio

El Patio Gastronómico del Paseo Ferroviario fue escenario este fin de semana de la celebración de San Patricio 2026, organizada por la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad, que durante las noches del viernes 28 y el domingo 29 de marzo reunió a los formoseños con música en vivo, cerveza artesanal, gastronomía, tatuajes y la energía de un espacio público que sigue consolidándose como el punto de encuentro nocturno de la ciudad.

La grilla musical del domingo contó con las presentaciones de Lucas y la Sub21, Grupo Fusión y Latidos, tres propuestas de artistas locales que le pusieron ritmo a una noche donde las familias, los jóvenes y los grupos de amigos coparon el Paseo desde las 21 horas. El viernes, la jornada inaugural había marcado el tono de lo que sería el fin de semana, con el Patio Gastronómico funcionando a pleno y los stands de cervecerías artesanales formoseñas ofreciendo sus variedades a un público que respondió con ganas.

Seis cervecerías artesanales de la ciudad participaron de la edición, sumando su producción a una propuesta que les da visibilidad y les abre una vidriera directa con el consumidor en un espacio municipal. La fiesta de San Patricio en el Paseo Ferroviario se suma al calendario de eventos culturales y recreativos que la gestión del intendente Jorge Jofré viene instalando en los espacios públicos de la ciudad.

Es de destacar que durante el evento se trabajó con la concientización y la idea del conductor designado.

El Paseo Ferroviario, que la Municipalidad recuperó y puso en funcionamiento, se fue transformando en un polo de actividades que semana a semana convoca a los vecinos con ferias, festivales, encuentros gastronómicos y propuestas musicales que le dan vida a un lugar que antes estaba en desuso.

Que la Municipalidad organice una fiesta de San Patricio con artistas locales, cervecerías formoseñas y acceso libre en un espacio público recuperado habla de una gestión que entiende que la cultura, la recreación y el encuentro entre los vecinos no son un lujo sino parte de lo que una ciudad necesita para sentirse viva.







