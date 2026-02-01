Balance económico: Insfrán confirmó más de 34 mil millones de superávit financiero en Formosa

Denunció, además, el recorte de 400 mil millones por parte de la gestión nacional. A pesar de ello, indicó que su gestión terminó 139 obras para la comunidad y otorgó un aumento salarial del 55%.

En el primer tramo de su alocución de este domingo 1 de marzo, en la 53° Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Formosa, cumpliendo con el artículo 166 de la Constitución Provincial, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, informó el resultado financiero consolidado que incluye la administración central, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social.

En ese marco, indicó que los ingresos totales fueron de 2.781.035.439.663,93 pesos conformados por ingresos corrientes ($2.781.035.493.663,93) e ingresos de capital ($3.219.658.425,27), a los que deben restarse las erogaciones corrientes ($2.364.142.039.216,66) y las de capital ($382.544.183.072,14); lo que totaliza un resultado financiero superavitario de 34.349.217.375,13 pesos.

Asimismo, el mandatario denunció que “discriminación que sufrimos” a la que catalogó como “evidente” porque “estamos entre las provincias con menor ejecución presupuestaria nacional por habitante, con valores seis veces inferiores a los que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Como provincia hemos perdido más de 400 mil millones de pesos. Esto incluye la apropiación ilegal que la gestión libertaria hace de recursos que nos corresponden, como ser los comprometidos en consensos fiscales, deudas por obras impagas, así como fondos de programas sociales y sanitarios. También se incluye la deuda previsional de más de 270 mil millones de pesos que tiene por ley el Gobierno nacional con Formosa”, indicó.

Y reflexionó que, esta “enorme” pérdida de recursos podría significar, para cualquier provincia, “la paralización total de las obras públicas y dificultades serias para el pago de los salarios estatales”.

Sin embargo, en Formosa, durante el 2025, especificó, “pudimos terminar 139 obras para la comunidad, pagamos los sueldos antes de que termine cada mes, y otorgamos un aumento salarial del 55%, uno de los más altos del país y muy por encima de la inflación”.

“Todo esto, además, logrando un superávit fiscal verdadero por 24 años consecutivos. Esto se llama Modelo Formoseño. Con nuestro proyecto político, que es la adecuación y ejecución provincial del proyecto de Juan Domingo Perón para la Argentina, demostramos que el Estado bien administrado es fundamental para la economía y el desarrollo de la comunidad”, aseguró.

Esta realidad, señaló Insfrán, contradice el discurso liberal que acusa al Estado de impedir el crecimiento económico y la inversión privada, porque “lo cierto es que actualmente están desmantelando al Estado nacional y las inversiones privadas siguen sin llegar”.

“De hecho, es la primera vez en 22 años que la Inversión Extranjera Directa arroja resultados negativos en la Argentina. Nosotros conocemos esa historia: nadie invierte en un territorio sin rutas, sin energía, sin infraestructura productiva, económica ni social. En definitiva, sin planificación ni proyecto de desarrollo propio”, aseveró.

Y destacó, entonces, “la importancia del Modelo Formoseño que transformó la geografía provincial” ya que “nadie puede negar las rutas asfaltadas, las redes de energía y agua potable tendidas, las escuelas y hospitales construidos, la conectividad y el avance que logramos unidos como pueblo”.

Votar verdugos

En esa línea, el Gobernador recordó que, desde las elecciones de 2023, “ya anticipábamos que quienes elegían la opción libertaria estaban votando a sus propios verdugos” y lamentó que “el tiempo nos dio la razón”.

“Todas las iniciativas de este Gobierno, como la reciente Reforma Laboral, la apertura indiscriminada de importaciones y el desmantelamiento del Estado, pretenden llevarnos a una Argentina pre-peronista. Es decir, un país sin industrias, sin desarrollo propio ni derechos para los trabajadores y sus familias”, analizó.

A su vez, Insfrán cuestionó que la gestión nacional insista “en que estamos en buen camino” y que “transitamos una recuperación económica”, pero, apuntó, “necesitan recurrir permanentemente al endeudamiento, a la venta de activos estratégicos o a blanqueos de capital porque su plan económico es inviable”.

“La actividad económica viene cayendo, ya cerraron más de 22 mil empresas y se están perdiendo más de 650 trabajos registrados por día. El consumo cayó un 13%, los jubilados nacionales acumulan un 27% de pérdida de su poder adquisitivo y la inflación se viene acelerando por octavo mes consecutivo. Con estos datos es imposible creer que bajó la pobreza, como sostienen los funcionarios nacionales”, detalló.

En este punto, sintetizó en que “el discurso libertario tiene un gran problema: la realidad”, ya que “cualquier familia argentina puede dar cuenta de que la situación no es buena, y de hecho, es cada vez peor”.

“El creciente temor a perder el trabajo, el no llegar a fin de mes y el sobreendeudamiento familiar, incluso para la compra de alimentos, son postales tristes de una realidad generalizada”, sostuvo.

E insistió en que “las provincias también sufrimos el impacto de estas políticas nacionales recesivas y unitarias” al ser “innegable la falta de inversión federal en nuestros territorios, a lo que se suma la enorme pérdida de recursos fiscales por la caída de la actividad económica y de la coparticipación”.

“El Presidente justifica estos daños diciendo que son necesarios para lograr superávit fiscal. Su problema nuevamente es la realidad, porque el superávit del que tanto se jacta también es mentiroso: esconde los intereses de la deuda que emiten todos los meses y se basa, además, en el incumplimiento de las obligaciones del Estado nacional”, reprochó.

Sector privado

En otro orden, Insfrán consideró que la visión política del Modelo Formoseño y la “enorme inversión pública”, generaron las condiciones para que en los últimos años el sector privado haya invertido, a precios corrientes, más de 477 mil millones de pesos en áreas estratégicas.

Destacó, entonces, las que realizaron las empresas agropecuarias como Adecoagro en Dalmacia y Agro Cotton en el oeste provincial; plantas industriales como Fedhec y Canalis en El Colorado, AC Colchones en Pirané, Cloronor y Glass NEA en Formosa; así como empresas energéticas como MSU y las agrupadas en Ambientes y Energía.

Y celebró la “inminente puesta en funcionamiento” de la empresa Fermosa Biosiderúrgica y del Parque Industrial Carbonífero en Los Matacos, ya que generaron más de 3.300 puestos de trabajo con la producción de 144 mil toneladas anuales de arrabio verde para exportación.

También, manifestó que el trabajo asociativo es otra de las modalidades que se impulsan desde la Provincia, como el que realizan las 51 cooperativas dispuestas en diversas localidades que, el año pasado, confeccionaron más de 353.000 prendas en el programa FONTEX, “en su mayoría para abastecer al sistema público de salud, seguridad y educación”.

Otra forma de apoyo del Estado provincial a este sector es el financiamiento a PYMES en condiciones favorables, lo que se refleja en los créditos otorgados junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) por 591 millones de pesos destinados a mujeres empresarias, cadenas de valor y proyectos productivos; y, además, “subsidiamos las tasas de interés de préstamos por 624 millones de pesos destinados a proyectos sustentables”.

En ese contexto, el titular del Poder Ejecutivo provincial, certificó que “seguimos fortaleciendo la actividad emprendedora”, ofreciendo espacios de comercialización donde 2700 emprendedores lograron un volumen total de ventas superior a los 908 millones de pesos.

Acompañamiento a damnificados

Insfrán, además, remarcó la sostenibilidad del programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño con el fin de proteger el poder adquisitivo de más de 115 mil familias, con una inversión de 10.679 millones de pesos para cubrir el único componente provincial de la factura eléctrica: la distribución.

Y, también, para que el precio de la garrafa de REFSA Gas sea igual en todo el territorio, “invertimos más de 300 millones de pesos”.

Con respecto al transporte interurbano de pasajeros, dijo que se destinó 1.190 millones de pesos para asistencia a trabajadores, mantenimiento de unidades, combustible y cupos para personas con discapacidad.

“Estas han sido víctimas predilectas del Gobierno nacional, especialmente con la quita injusta y masiva de pensiones”, se afligió.

Y puso en valor que Formosa, a partir de una acción de la Defensoría del Pueblo, logró el primer fallo judicial a nivel nacional que ordenó el levantamiento de la suspensión de las pensiones, “sentando un precedente importante para los derechos de las personas con discapacidad”.

“Acompañamos a los damnificados y a sus familias con un despliegue territorial oportuno, capacitación y realización de trámites a efectos de restituir sus derechos”, cerró.



