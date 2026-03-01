Zanin destacó la importancia de los convenios firmados entre Formosa y el CFI para el desarrollo del sector productivo

El presidente de la Federación Económica de Formosa, el contador Enrique Zanin, valoró los convenios firmados entre el gobernador Gildo Insfrán y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, al considerar que se trata de herramientas estratégicas para fortalecer el desarrollo productivo y acompañar el crecimiento del sector privado en la provincia.

El dirigente empresarial señaló que el convenio de financiamiento por hasta 2 mil millones de pesos destinado a micro, pequeñas y medianas empresas representa una oportunidad concreta para que el sector productivo pueda invertir, modernizar sus procesos y mejorar su competitividad.

“En un contexto económico complejo a nivel nacional, contar con instrumentos de financiamiento productivo es fundamental para sostener la actividad económica, promover nuevas inversiones y generar empleo”, sostuvo.

Zanin también destacó la importancia de los programas vinculados a la tecnificación del sector ganadero y al desarrollo de sistemas de riego, al remarcar que la incorporación de tecnología y el uso eficiente de los recursos naturales son factores claves para aumentar la productividad y consolidar el crecimiento del interior productivo.

En ese sentido, afirmó que estas iniciativas permiten fortalecer la articulación entre el Estado y el sector privado, generando condiciones para que los productores, emprendedores y empresas formoseñas puedan desarrollarse con mayor previsibilidad y herramientas concretas.

“Cuando existen políticas públicas orientadas a impulsar la producción, la innovación y el financiamiento, se generan mejores condiciones para que las empresas crezcan y para que la economía provincial tenga mayor dinamismo”, concluyó.