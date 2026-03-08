Detuvieron a un hombre y retuvieron a un adolescente por distintos delitos

• La rápida acción policial y la participación ciudadana permitieron esclarecer los ilícitos

Integrantes de la Comisaría Mayor Villafañe detuvieron a un hombre de 33 años por tentativa de hurto; mientras que el personal de la Seccional Sexta retuvo a un adolescente que sustrajo un televisor y un codificador en el barrio Mariano Moreno de la ciudad de Formosa.

La damnificada denunció en la dependencia policial de Villafañe que su bicicleta fue sustraída por un malviviente que merodeaba su sector y lo abandonó en la casa de su vecino.

Minutos después, el propio dueño del inmueble donde se dejó la bici avisó a los uniformados que fueron hasta el lugar, secuestraron el medio de movilidad y lo trasladaron hasta la comisaría.

Después se patrulló las inmediaciones del barrio Justo Pastor Mongelos y se detuvo a un sujeto de 33 años, que sería el autor del ilícito.

En el otro caso, una vecina domiciliada en la calle Azcuénaga del barrio Mariano Moreno denunció en la Comisaría Seccional Sexta desconocidos violentaron una ventada de su casa, ingresaron a su vivienda y se llevaron un televisor de 32 pulgadas y un codificador.

En forma rápida, el personal de la Sección Brigada de Investigaciones inició las averiguaciones e interceptó a un adolescente, de 17 años, en las inmediaciones de las calles Juan José Paso y Fotheringham, con los bienes denunciados como sustraídos.

Al momento de la demora, constataron que el joven tenía entre sus prendas un arma blanca tipo puñal, que arrojó en un espacio verde.

Luego el personal de la Dirección General de Policía Científica documentó toda la intervención policial en el inmueble de la damnificada y los objetos recuperados.

En ambos casos, los bienes recuperados fueron reconocidos por los damnificados, en tanto que el adulto quedó a disposición de la Justicia provincial y el menor de edad entregado a sus familiares en carácter de guarda tutelar.















