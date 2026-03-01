Instan a “seguir fortaleciendo” el rol de la mujer formoseña

Este 8 de marzo se cumple una nueva jornada global de lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres, a favor de la justicia social y la igualdad de derechos.

Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la secretaria de la Mujer, la licenciada Patricia Hermosilla, puso de resalto que en la provincia de Formosa existe un Estado presente, con “un Gobierno que acompaña y protege” a las mujeres, a diferencia de la gestión libertaria nacional que “ejecuta políticas crueles y antiderechos”.

En un primer término, al dialogar con AGENFOR, la funcionaria envió “un cálido abrazo a todas las mujeres formoseñas”, manifestándoles que, a pesar del escenario nacional adverso, debido al “recorte de derechos desde el Gobierno del presidente Javier Milei y el desmantelamiento de las políticas públicas”, en Formosa, merced a la decisión del gobernador Gildo Insfrán, con recursos propios del Tesoro Provincial “se tomaron medidas concretas para reparar las injusticias” de la motosierra libertaria.

“En Formosa tenemos políticas públicas inclusivas, protectivas, que empoderan a las mujeres como sujetos de acción y dinamizadoras, no solo de la política pública, sino también de la economía regional”, enfatizó.

A su vez, trajo a colación las palabras del gobernador Insfrán en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, “cuando nos dijo que los logros del año pasado son nuestro punto de partida para este año. Volvió a elevar la vara en absolutamente todo, propuestas, prestaciones y derechos”.

“Está sentado claramente en nuestra Constitución Provincial y tiene que ver con la ampliación y el sostenimiento de derechos y la perspectiva de género”, remarcó, haciendo notar que “tenemos muchísimo por seguir trabajando, construyendo y fortaleciendo el rol de la mujer formoseña”.

Asimismo, consultada sobre la importante tarea que lleva adelante la Secretaría de la Mujer, Hermosilla señaló que “estamos trabajando muy fuertemente en lo que es la línea de abordaje y prevención de las violencias por razones de género”, así como también “tenemos propuestas que tienen que ver con el fortalecimiento de los equipos territoriales locales”.

Reiteró que además de la sede del organismo ubicada en España 735, en la ciudad capital, “tenemos dispositivos de acompañamiento en los barrios”.

“Estos ofrecen los mismos servicios y están en el barrio San José Obrero, en el Centro Comunitario de La Nueva Formosa, en el Eva Perón y recientemente habilitamos uno en el Namqom”, precisó.

Del mismo modo, recordó que “tenemos una línea habilitada para consultas (3705 042460), donde a través de una llamada, un mensajito o por WhatsApp nos contactamos con la persona que precisa asesoramiento”.

Y reiteró que “no están solas porque hay un Gobierno provincial que las acompaña y las protege. Esto solamente tiene lugar en un Modelo Formoseño que tiene en el centro de sus políticas públicas a la persona”.



