El aumento salarial fortalece el consumo y la economía formoseña

La presidenta del Comité Consultivo de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEFOR), Justina Almirón, valoró positivamente el aumento salarial dispuesto por el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, al considerar que se trata de una medida que contribuye a sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y dinamizar la economía local.

La empresaria destacó que la decisión de otorgar un incremento del 14% para el primer semestre del año, junto con la actualización de los salarios mínimos garantizados y el aumento de las asignaciones familiares, representa una herramienta concreta para fortalecer el consumo interno en un contexto nacional complejo.

“Cuando se protege el ingreso de los trabajadores también se fortalece la actividad económica de las provincias, porque ese dinero vuelve al circuito productivo y comercial de nuestras comunidades”, señaló.

Almirón también subrayó que la medida se financia íntegramente con recursos del Tesoro provincial, sin recurrir al endeudamiento, lo que demuestra —dijo— una administración responsable de las finanzas públicas y una clara prioridad en la protección del bienestar social.

Finalmente, expresó que desde el sector empresarial se valora toda política pública que contribuya a sostener el mercado interno, promover la actividad económica y generar mejores condiciones para el desarrollo de las empresas formoseñas.